Polska

Przydacz o liście od Trumpa. "Rzecz absolutnie wyjątkowa"

Donald Trump i Karol Nawrocki w Gabinecie Owalnym
Marcin Przydacz o liście od Donalda Trumpa: rzecz absolutnie wyjątkowa
Źródło: TVN24
Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że list od Donalda Trumpa trafił we wtorek na biurko prezydenta Karola Nawrockiego. - Nie treść tego listu, choć bardzo miła i sympatyczna, jest najważniejsza w całej tej sprawie - ocenił.

O tym, że Biały Dom wysłał pocztą dyplomatyczną do Polski list Donalda Trumpa skierowany do Karola Nawrockiego jako pierwsze nieoficjalnie podały media. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz pytany w środę rano, czy list dotarł do prezydenta, poinformował, że nie i że prawdopodobnie jest w ambasadzie Polski w Waszyngtonie. Niedługo później rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał, że list dotarł do kancelarii prezydenta "bez żadnej zwłoki i zgodnie z obowiązującym trybem".

List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje

Świat

W czwartek rano w "Rozmowie Piaseckiego" Przydacz poinformował, że list od Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego trafił do kancelarii prezydenta w środę o godzinie 12. Ujawnił, że jest to "list kurtuazyjny", który zawiera "podziękowanie za wizytę" oraz "wyrażenie nadziei na przyszłe dobre relacje". Zaznaczył, że list jest jawny.

Przydacz ocenił jednocześnie, że to "nie treść tego listu, choć bardzo miła i sympatyczna, jest najważniejsza w całej tej sprawie", ale to, że "dziennikarze dowiadują się o fakcie istnienia tego listu przed jego adresatem". - Rzecz absolutnie wyjątkowa - ocenił.

Przydacz o braku profesjonalizmu

- W normalnej, profesjonalnej dyplomacji powinno być tak: trafia list z Białego Domu do polskiej ambasady, jest nadawany pocztą dyplomatyczną, a jednocześnie skan tego listu, jeśli już go pan kierownik (ambasady Bogdan) Klich przeczytał, to powinien wysłać w trybie pilnym do kancelarii. A pan kierownik Klich według mojej wiedzy zrobił dokładnie odwrotnie. Wyszedł do mediów, zaczął opowiadać, że ma ten list, położył go na biurku, poszedł spać. Obudzili go wcześniej rano urzędnicy MSZ-u z uwagi na dyskusję medialną - mówił Przydacz. W jego ocenie przekazanie listu nie zostało przeprowadzono w sposób profesjonalny.

Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przydacz: notatka w sprawie domu w Wyrykach była, ale nie zawierała jednoznacznych stwierdzeń

Przypomniał, że we wtorek rano na antenie RMF FM był pytany o list od Trumpa. - Mówię, ale jaki list? (Usłyszałem - red.): "przecież kierownik Klich mówi, że list jest, a wy go jeszcze nie macie?" Co miałem odpowiedzieć? Mówię, że nie ma takiego listu, czekamy na jego treść - relacjonował prezydencki minister.

Według niego, "to bardziej dyskusja o profesjonalizmie". - Treść tego listu jest kurtuazyjną, grzeczną odpowiedzią na wizytę, podziękowaniem i dalszą wymianą uprzejmości. W tym sensie to nie jest list przesądzający o stanie relacji polsko-amerykańskich. Natomiast fakt, że go nie otrzymuje adresat, a informuje o nim ambasada, że w Waszyngtonie informują o tym media, jest po prostu nieakceptowalny. To tak, jakby listonosz wziął z placówki pocztowej list i wszystkim ogłosił, że ten list ma, po czym zapomniałby go dostarczyć do adresata - powiedział Przydacz.

OGLĄDAJ: Marcin Przydacz
pc

Marcin Przydacz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KPRP / Mikołaj Bujak

Donald TrumpKarol NawrockiKancelaria Prezydenta RPMarcin PrzydaczTVN24Dyplomacja
