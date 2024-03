Bielan: mam czyste sumienie

Nigdy nie byłem w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie było żadnego konsultowania ze mną wszystkiego, co się dzieje w NCBR - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 europoseł PiS Adam Bielan odnosząc się do nieprawidłowości w tej instytucji.

Prokurator krajowy Dariusz Korneluk mówił w "Tak jest" w TVN24, że "nie może potwierdzić, że jest prowadzone przeciwko osobom wymienionym (Bielan i Puda – red.), natomiast w sprawie NCBR jest podjęta decyzja, że śledztwo takie będzie się toczyło". Przekazał, że postępowania w tym zakresie będą skoncentrowane u jednej prokurator regionalnej. Dodał, że prokurator "nie wyklucza powołania zespołu, bo to będzie kolejna z wielkich, ogromnych spraw".

Adam Bielan odnosząc się do sprawy w piątek w "Faktach po Faktach" mówił, że "nie było żadnego konsultowania ze mną wszystkiego, co się dzieje w NCBR".

Dodał, że "nigdy nie był" w siedzibie tej instytucji. - Jestem dumny z mojej roli, a przede wszystkim roli Pawła Kucha (były szef NCBR-red.) w zablokowaniu wypływu środków finansowych do podejrzanych firm - oświadczył. - Żadna z tych firm nie była związana ani ze mną ani z Partią Republikańską - dodał. Bielan mówił, że "żadna złotówka nie wypłynęła".

Bielan: wniosek NIK to jest typowa wrzutka polityczna

Dodał, że "odpowiedział na wszystkie pytania prokuratury". - Nie mam w tej sprawie niczego do ukrycia. Przekazałem wszystkie dokumenty, o które zostałem poproszony - powiedział.

Bielan ocenił, że "wniosek NIK to jest typowa wrzutka polityczna". - NIK jest instytucją niestety skompromitowaną przez klan Banasiów - powiedział.

Bielan: nie byłem na żadnym posiedzeniu ani małego ani dużego zarządu NCBR

Bielan pytany był, czy miał zaufanie do Jacka Żalka, który jako ówczesny wiceminister funduszy i polityki regionalnej nadzorował NCBR. - W końcówce (jego urzędowania-red.) nie miałem absolutnie do niego zaufania. Byliśmy bardzo mocno skonfliktowani - powiedział.

Na uwagę, że Jacek Żalek twierdzi, że to Bielan ulokował w NCBR i wokół niej swoich ludzi i nieformalnie stał za tym, co się stało, europoseł powiedział: - Fakty są takie, że pokłóciliśmy się, pospieraliśmy się bardzo mocno o "Szybką Ścieżkę", przede wszystkim o ten największy projekt w ramach "Szybkiej Ścieżki" nazywany popularnie Kablem".

- Jest to firma Chime w Białymstoku. Jej właściciel jest bardzo bliskim znajomym Jacka Żalka. Uważam, że to jest co najmniej nieetyczne, żeby instytucja kontrolowana przez Jacka Żalka przyznawała takie środki - powiedział.