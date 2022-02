Afera mailowa. Zgony na COVID-19 w domach opieki i relacje polsko-szwedzkie. Pytanie do premiera i komentarz Mateusza Morawieckiego

O kolejną ujawnioną korespondencję, która ma pochodzić ze skrzynki mailowej szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, był pytany w piątek premier Mateusz Morawiecki. Ujawnione maile dotyczyły liczby zgonów na COVID-19 w domach pomocy społecznej oraz propozycji wykorzystania doniesień o sytuacji seniorów w szwedzkich DPS-ach, nawet za cenę "naruszenia pewnie co nieco relacji polsko-szwedzkich". - My doskonale zdajemy sobie sprawę ze zmanipulowania bardzo wielu maili i dlatego się nie odnosimy do tego i nie wpisujemy się w scenariusz rosyjski - stwierdził Morawiecki. Na pytanie reporterki TVN24, czy w takim razie ta korespondencja jest nieprawdziwa, nie odpowiedział wprost.

W internecie publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.

Wątek zgonów na COVID-19 w DPS-ach w ujawnionych mailach

We czwartek opublikowano kolejne maile. Jeden wątek korespondencji pochodzi z maja 2020 roku i zatytułowany jest "Zgony w domach opieki, aktualizacja". Z treści maila, który miał być wysłany przez dyrektorkę biura premiera Annę Wójcik 20 maja 2020 roku wynikało, że w Polsce na dzień 20 maja 2020 roku były 962 zarejestrowane zgony osób zakażonych koronawirusem. 92 z nich dotyczyły osób z DPS-ów. Jak napisano w załączonej do maila tabeli, to 10 procent całości. Był to najniższy odsetek w porównaniu z zestawieniem z Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Norwegii, Szwecji.

"Jutro Można też tym się posługiwać z różnych okolicznościach – nośny temat międzynarodowy (pisownia oryginalna - red.)" - miał pisać 21 maja 2020 roku premier Mateusz Morawiecki. "Pamiętajmy ze emeryci będą kluczowi dla nas na koniec czerwca" - miał zareagować natomiast ówczesny nieformalny doradca premiera Mariusz Chłopik.

Maile o sytuacji seniorów w Szwecji i propozycji wiceszefa MSZ

Kolejna wymiana maili - z 24 maja 2020 roku - została zatytułowana: "SZWECJA - seniorom w ich OPS nie podaje się tlenu, tylko morfinę i zostawia na śmierć". Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w mailu, którego miał wysłać do premiera przytoczył artykuł o doniesieniach szwedzkich mediów, w którym stwierdzano, że "wielu seniorom w domach opieki zamiast leczenia Covid-19 podawana jest morfina, która hamuje oddychanie".

"Proponuję abyś Ty lub PAD (prezydent Andrzej Duda - red.) wysłał do naszych braci Szwedów mniej-wiecej taki sygnał: jesteśmy niezwykle zaniepokojeni doniesieniami medialnymi o tym że w waszych OPS-ach dokonywana jest eutanazja na starszych ludziach - życie ludzkie jest najważniejsze - jesteśmy gotowi Wam w tym pomóc, chętnie przyjmiemy Waszych pacjentów na nasze oddziały, możemy zapewnić im terapię a nie tylko leki przeciwbólowe. Sprawa jest niesamowicie bulwersująca, w Szwecji to temat nr 1. Lovfen przyznał że Szwecja zawiodła starszych ludzi. Lekarze twierdzą że nie ratuje się nawet tych którzy mają szansę na przeżycie. Zrobienie takiego gestu będzie dla nas bardzo korzystne - nawet jeśli Szwedzi go odrzucą i się na nas obrażą (i tak nas non-stop atakują w innych sprawach) (pisownia oryginalna - red.) - czytamy.

"Mi się bardzo podoba propozycja Pawła. Zróbcie szybki COD rano i później poproszę o jakiś mocny mój wpis albo moją wypowiedź w tej sprawie. Tylko żeby ładny Kontekst znaleźć. Wszystko co jest ofensywne - powinniśmy teraz wykorzystywać. Musimy znajdować tematy i występować ostro z kontrnatarcie A to tutaj jest wprawdzie takie że naruszy pewnie co nieco nasze relacje polsko szwedzkie ale naprawdę teraz mamy dużo ważniejsze problemy na głowie i wszystko co odciąga uwagę od tematu w które tamtym się udaje Wzniecać - jest wskazane" - miał napisać Morawiecki.

Premier o aferze mailowej i kolejnej ujawnionej korespondencji

O tę, ujawnioną w czwartek korespondencję zapytała premiera na piątkowej konferencji prasowej reporterka TVN24 Małgorzata Telmińska.

- Ja się mogę odnieść do tego w bardzo jednoznaczny sposób. Bardzo bym chciał i apeluję, do również w tym przypadku TVN-u, jak rozumiem, żeby nie wpisywać się w rosyjskie scenariusze pisane na Kremlu - powiedział Morawiecki. - My doskonale zdajemy sobie sprawę ze zmanipulowania bardzo wielu maili i dlatego się nie odnosimy do tego i nie wpisujemy się w scenariusz rosyjski i apeluję, aby TVN też się nie wpisywał w scenariusz napisany na Kremlu - dodał.

Zapytany przez reporterkę TVN24, czy w związku z tym przytoczona korespondencja jest nieprawdziwa, szef rządu, nie odpowiedział bezpośrednio. - Tak jak powiedziałem, jest mnóstwo manipulacji w rosyjskim scenariuszu i byłoby dobrze, gdyby polskie media, media, które w Polsce działają, nie wpisywały się w rosyjski scenariusz. Zwłaszcza, że dzisiaj widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą, co Rosja robi Ukrainie, co stara się wywołać, być może niestety nawet wojnę. W związku z tym, tym bardziej powinniśmy być czujni na propagandę rosyjską - dodał premier.

Reporterka TVN24 zapytała jeszcze o to, jakie są dowody na nieprawdziwość tej korespondencji, moderator konferencji prasowej przerwał jej jednak, przechodząc do następnego dziennikarza, a premier nie odpowiedział.

Ta sama odpowiedź CIR

Centrum Informacyjne Rządu od początku afery mailowej oświadczało, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej", w związku z czym "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów". Aktualnie informuje, że nasz kraj "doświadczył ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z kierunków wschodnich".

Autor:js/adso

Źródło: TVN24