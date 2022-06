Wojskowy kontrwywiad odebrał dostęp do tajemnic byłemu doradcy Michała Dworczyka

Wojskowy kontrwywiad odebrał poświadczenia bezpieczeństwa pułkownikowi Krzysztofowi Gajowi, który przez trzy lata doradzał w sprawach wojska szefowi kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi - dowiedział się tvn24.pl. Oznacza to, że pułkownik jest pierwszą i zarazem jedyną osobą, którą służby pozbawiły dostępu do tajemnic państwa w związku z "aferą mailową".

Milczenie MON

"Życie toczy się dalej"

"Mały MON"

Gaj pojawił się w kręgu władzy, gdy ster w Ministerstwie Obrony Narodowej objął Antoni Macierewicz. Wrócił wtedy z żołnierskiej emerytury do czynnej służby, awansując do stopnia pułkownika i obejmując w styczniu 2016 roku stanowisko szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Tajemnice armii

System premiera

Fundamentalną sprawą jest fakt, że premier Mateusz Morawiecki i minister Michał Dworczyk zbudowali system zarządzania państwem za pomocą prywatnych skrzynek pocztowych. To oni powinni stracić dostęp do informacji chronionych ustawą w pierwszej kolejności. Brak takich decyzji to konkretne zaniechania szefów służb i nie zmieni tego odebranie poświadczeń bezpieczeństwa jednemu pułkownikowi. Choć jest ono potwierdzeniem, kolejnym, że maile są prawdziwe wbrew twierdzeniom rządu o rosyjskich manipulacjach w ich treści.

(Wciąż) nieznani sprawcy

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach na polecenie szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztofa Wacławka operatorzy telekomunikacyjni blokują dostęp do internetowej witryny, na której zamieszczane są maile wykradzione ze skrzynki Dworczyka. Stronę można było jednak nadal przeglądać bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Aktualnie nie ma problemów z dostępem do witryny.

Wszczęte wkrótce po ujawnieniu pierwszych maili prokuratorskie śledztwo jak dotąd nie doprowadziło do ujawnienia sprawców włamania i przedstawienia im zarzutów. Na łamach tvn24.pl pisaliśmy, że bezpośrednie tropy prowadzą do stolicy Białorusi - pracujących dla tamtejszego reżimu grup hakerskich.

Już po tym, gdy doszło do wycieku maili, polskie służby dokonały audytu zawartości skrzynki ministra Michała Dworczyka. Raport został przedstawiony kilku najważniejszym osobom w państwie. Według nieoficjalnych informacji tvn24.pl wynika z niego, że jak dotąd hakerzy ujawnili ledwie ułamek przechwyconej zawartości. Na miesiące przed włamaniem do skrzynek eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przypominali najważniejszym urzędnikom w państwie, by nie używali prywatnych skrzynek do służbowych spraw.