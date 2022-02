Afera mailowa. Wątek zgonów na COVID-19 w DPS-ach. "Emeryci będą kluczowi dla nas na koniec czerwca"

W internecie publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka . Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.

Wątek zgonów na COVID-19 w DPS-ach w aferze mailowej

Miała załączyć w nim tabelę pokazującą zestawienie liczby zgonów na COVID-19, w tym liczby zmarłych z domów opieki, w różnych krajach. Z treści maila wynika, że w Polsce na dzień 20 maja 2020 roku było w Polsce 962 zarejestrowanych zgonów osób zakażonych koronawirusem. 92 z nich dotyczyły osób z DPS-ów. Jak napisano w tabeli, to 10 procent całości. Był to najniższy odsetek w porównaniu z zestawieniem z Belgii, Kanady, Francji, Niemiec, Irlandii, Norwegii, Szwecji.

"Naprawdę warto to zrobić - ofensywnie"

Premier Morawiecki miał odpowiedzieć na maila 21 maja 2020 r. po północy, przesyłając go także do kolejnych adresatów. Pisownia oryginalna.

Ówczesny minister zdrowia Łukasz Szumowki miał odpisać na to kolejnego dnia rano: "To pokazuje różnice w podejściu do Starszych i słabych My ratujemy – akcja WOT wymazywania , przenoszenie do szpitali, Reakcja szybka na kazdy sygnal i pomoc dla DPS ów i finansowa i organizacyjna".