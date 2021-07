"Nowe ustalenia" ABW. Żaryn o "nieautoryzowanym wejściu na skrzynki poselskie kilkunastu posłów"

"Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że atakiem został objęty również system poczty elektronicznej Sejmu RP" - podał w piątkowym komunikacie rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W rozmowie z TVN24 wyjaśniał potem, że chodzi o kilkunastu posłów. - Należy domniemywać, że nie doszło do złamania zabezpieczeń, raczej doszło do wyłudzenia haseł dostępowych do kont - ocenił. Dzień wcześniej media opisały opublikowanie domniemanych zrzutów ekranu mających przedstawiać sejmową skrzynkę Michała Dworczyka.

W pierwszej połowie czerwca szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował o włamaniu na swoją skrzynkę poczty elektronicznej, co było początkiem afery mailowej w rządzie PiS. Od początku czerwca na komunikatorze Telegram pojawiają się zrzuty ekranu, na których widać domniemaną korespondencję ze skrzynki Dworczyka prowadzoną między innymi z premierem i innymi urzędnikami państwowymi. Pomimo prywatnych adresów mailowych poruszane są tam tematy związane z funkcjonowaniem państwa.

Kolejne zdjęcia, mające przedstawiać podgląd sejmowej skrzynki mailowej Michała Dworczyka oraz informacje o odebranych i wysłanych wiadomościach wraz z ich tytułami, odbiorcami i nadawcami, pojawiły się 1 lipca na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram. Analizowaliśmy tę sytuację i pisaliśmy o niej w tvn24.pl.

ABW: nieautoryzowane logowania do służbowych skrzynek niektórych posłów

W piątek, dzień po tym, jak w wielu mediach pojawiły się publikacje na ten temat, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn opublikował komunikat, w którym donosi o "nowych ustaleniach" ABW.

"W związku z prowadzoną analizą trwającej kampanii Ghostwriter Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustaliła, że atakiem został objęty również system poczty elektronicznej Sejmu RP" - napisano w oświadczeniu. Wyjaśniono, że "szczegółowa analiza wykazała nieautoryzowane logowania do służbowych skrzynek poczty elektronicznej niektórych posłów na Sejm RP".

Przekazano, że "incydenty dotyczą w sumie kilkunastu parlamentarzystów, zasiadających w klubach i kołach poselskich: Lewica, Polska2050, PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja".

Przeprowadzono "szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa"

Dodano, że ABW "natychmiast przekazała stosowne rekomendacje do Kancelarii Sejmu". "Posłowie, których skrzynki zostały zaatakowane, zostali poinformowani o zagrożeniach, a także sugerowanych działaniach mających na celu zminimalizowanie skutków ataku. Przeprowadzono dla nich również szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie podpisanym przez rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna.

"Wskazane działania wymierzone w bezpieczeństwo skrzynek poczty elektronicznej posłów na Sejm RP identyfikujemy jako część operacji dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce" - dodano na zakończenie.

Żaryn dla TVN24: zaatakowane skrzynki kilkunastu posłów

W komunikacie nie informowano, od jak dawna miały następować "nieautoryzowane logowania" do poselskich skrzynek. Nie przekazano także, ilu dokładnie posłów dotyczyły te "incydenty". Z dokumentu nie dowiedzieliśmy się, od kiedy ABW podejmuje lub kiedy podejmowała działania informujące parlamentarzystów o zagrożeniach, ani w jakim terminie odbywały się wspomniane szkolenia. Brak było również informacji, co rekomendowała ABW Kancelarii Sejmu w związku z tą sytuacją.

Część tych spraw wyjaśnił Stanisław Żaryn w rozmowie z TVN24. Przekazał, że ABW "kontynuuje swoje analizy związane z tak zwaną kampanią Ghostwriter, którą identyfikujemy jako działania strony rosyjskiej przeciwko Polsce". W tvn24.pl pisaliśmy szczegółowo o ustaleniach dziennikarzy Fundacji Reporterów w sprawie grupy Ghostwriters, która miałaby działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

Pytany o skalę ataku, Żaryn oświadczył, że "na razie mówimy o nieautoryzowanym wejściu na skrzynki poselskie kilkunastu posłów, którzy zasiadają w różnych klubach poselskich". Powtórzył informację z komunikatu, że osoby te zostały poinformowane o zdarzeniu przez ABW.

Żaryn: nieautoryzowane wejście na skrzynki poselskie kilkunastu posłów TVN24

Czy system jest bezpieczny? Jak doszło do ataku?

Rzecznik zapewnił, że "system sejmowy jest bezpieczny". - Mowa o wejściu na kilkanaście skrzynek pocztowych posłów (…), cały system obejmuje dużo, dużo więcej użytkowników poczty elektronicznej. Dlatego możemy mówić, że system jest bezpieczny, incydenty dotyczą konkretnych osób - argumentował.

Żary oświadczył, że kampania Ghostwriter "jest raczej prowadzona w oparciu o metody phishingowe". - Należy domniemywać, że nie doszło do złamania zabezpieczeń, raczej doszło do wyłudzenia haseł dostępowych do kont - powiedział.

- Nie mam żadnych informacji, które by świadczyły o tym, że jakieś hasła, zabezpieczenia zostały przełamane. Raczej mówimy o wprowadzeniu w błąd, o wyłudzaniu pewnych danych dostępowych - doprecyzował.

Żaryn: należy domniemywa, że doszło do wyłudzenia haseł TVN24

"Nie mam żadnych sygnałów, które by świadczyły o zagrożeniach związanych z systemem głosowania"

W tvn24.pl pisaliśmy, że hasła do maila poselskiego są generowane przez system, ale można je samemu zmienić. Co ciekawe, te same hasła domyślnie służą do logowania m.in. do systemu głosowań.

Rzecznik był pytany, czy w związku z tym system głosowania jest bezpieczny. - W tej chwili mowa o incydentach dotyczących kilkunastu posłów. Oczywiście sprawa jest analizowana dalej, ale nie mam żadnych sygnałów, które by świadczyły o zagrożeniach związanych z systemem głosowania - powiedział Żaryn.

Afera mailowa rządu PiS i treści z maili Dworczyka

W opublikowanym 20 czerwca wywiadzie dla portalu wPolityce.pl Dworczyk mówił, że ujawniane w internecie treści - które miałyby pochodzić z jego prywatnej skrzynki - należą do kilku kategorii: materiały całkowicie sfałszowane i wytworzone od nowa, materiały zmanipulowane, czyli prawdziwe, ale pokazane po tym, jak zaingerowano w ich treść, oraz materiały prawdziwe. Nie wskazał jednak do tej pory, które są którymi.

Wcześniej, 18 czerwca wicepremier do spraw bezpieczeństwa, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński opublikował oświadczenie, w którym napisał między innymi, że "najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego". Dodał, że atak został przeprowadzony "z terenu Federacji Rosyjskiej", a "jego skala i zasięg są szerokie". Cyberataki były też tematem m.in. niejawnej części obrad Sejmu 16 czerwca, podczas której przedstawiono informację rządu w tej sprawie.

22 czerwca Stanisław Żaryn przekazał w oświadczeniu, iż "z ustaleń Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego wynika, że na liście celów przeprowadzonego przez grupę UNC1151 ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli lub funkcjonujących w polskich serwisach poczty elektronicznej".

Autor:akr//rzw

Źródło: tvn24.pl, TVN24