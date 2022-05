Afera mailowa. Konsultacje w sprawie zwolnienia Wojciecha Manna z Trójki. "Będzie kontrskuteczne. Będzie walnięciem w Ciebie"

Jarosław Gajewski, wieloletni dziennikarz, potem pracujący w administracji publicznej miał go skierować do premiera Mateusza Morawieckiego. Do wiadomości mieli zostać załączeni dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia oraz doradcy premiera Tomasz Fill. Dwa dni później mail miał trafić także do Dworczyka.