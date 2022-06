Afera mailowa. Michał Dworczyk miał "poprawić drobiazgi" w publikacji medialnej

czytaj dalej

Kolej publikuje dramatyczne nagranie z Wojnowic w Wielkopolsce. Na filmie widzimy, że kierowca wjechał samochodem na tory, mimo że szlabany były opuszczone, a do przejazdu z dużą prędkością zbliżała się lokomotywa holująca drugą. Przeciągnęły auto na odległość 200 metrów. Kierujący volkswagenem 34-latek został zabrany do szpitala. Policja ukarała go mandatem.