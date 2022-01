Afera mailowa, komentarze. "Co niedzielę w kościele, a na uchodźców szczują, bo im się to politycznie opłaca"

"Musimy przykryć tematem uchodźców sprawę polexitu, a innego tak mocnego nie mamy" - miał pisać do premiera Mateusza Morawieckiego prof. Waldemar Paruch, wtedy szef rządowego Centrum Analiz Strategicznych. - Urządzanie nagonki na uchodźców dla własnych celów politycznych to obrzydliwy cynizm - skomentowała sprawę Barbara Nowacka (KO). Ryszard Terlecki (PiS) pytania dziennikarzy zbył milczeniem.

W internecie kolejny miesiąc publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.

W czwartek zostały opublikowana kolejna odsłona tak zwanej afery mailowej . Tym razem jest to korespondencja z października 2018 roku dotycząca spotu wyborczego PiS, uderzającego w uchodźców. Waldemar Paruch, ówczesny szef Centrum Analiz Strategicznych, miał pisać do premiera Mateusza Morawieckiego: "Musimy przykryć tematem uchodźców sprawę polexitu, a innego tak mocnego nie mamy. Polacy muszą dyskutować o uchodźcach a nie o polexicie".

"Co niedzielę w kościele, a na uchodźców szczują"

- Jak to wygląda? Co to za rządzący? Prawi i sprawiedliwi? Co niedzielę w kościele, a na uchodźców szczują, bo im się to politycznie opłaca - dodała.