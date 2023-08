Trzy śledztwa ws. afery mailowej. "Wyborcza": jedno może doprowadzić do postawienia zarzutów premierowi

Prokuratura prowadzi trzy śledztwa dotyczące wycieku maili ze skrzynki Michała Dworczyka - podaje "Gazeta Wyborcza". Jak zaznacza gazeta, jedno z postępowań "może doprowadzić do postawienia zarzutów premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i jego najbliższym współpracownikom".

O trwaniu tego śledztwa poinformował w odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gill-Piątek z Koalicji Obywatelskiej prokurator krajowy Dariusz Barski. Śledztwo dotyczy "przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych wykorzystujących prywatne skrzynki poczty elektronicznej do wykonywania zadań służbowych".

- Nie mam żadnych wątpliwości, że to śledztwo ma charakter polityczny. W prokuraturze kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę nic nie jest przypadkowe. W tym wypadku Ziobro daje sygnał, że w każdej chwili może uruchomić proces, który pogrąży ekipę Morawieckiego - powiedziała "Wyborczej" Gill-Piątek.

Prokuratura nie zdradza szczegółów i informacji o ewentualnych zarzutach. "Bez względu na to, prokuratura uznała, że sposób komunikowania się bardzo ważnych urzędników w państwie był niedopuszczalny z punktu widzenia obowiązującego prawa" - wskazuje "GW". Według źródeł dziennika "w charakterze ewentualnych przyszłych podejrzanych wymienia się kilkoro ministrów i doradców premiera, na czele z samym Morawieckim".

Trzy śledztwa po wycieku maili

Drugie śledztwo, o którym również poinformował prokurator Barski, dotyczy "przejęcia danych dostępowych do konta poczty elektronicznej należącej do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". Prokuratura ma w tej sprawie trzech podejrzanych. Źródła "GW" twierdzą, że "służby ustaliły 'łańcuch pośredników' - pierwsza z podejrzanych osób miała dostęp do skrzynki ministra, druga ją skopiowała i przekazała trzeciej, już bezpośrednio związanej z Poufną Rozmową", czyli portalem, który publikuje maile ze skrzynki Dworczyka.