"Pan premier prosił, żeby do ustawy dodać przepis wyłączający odpowiedzialność karną"

Pan premier prosił w niedzielę o to, żeby do ustawy dodać przepis wyłączający odpowiedzialność karną osób zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Wspólnie z Panem prezesem Haładyjem (prezes Prokuratorii Generalnej - red.) utarliśmy następujące brzmienie przepisu: 1. Sprawca czynu, o którym mowa w art. 231 lub art. 296 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, nie popełnia przestępstwa, jeżeli jego czyn popełniony został w zwiazku z niezbędnymi działaniami mającymi na celu zapobiegnięcie szybkiemu i niekntrolowanemu rozprzestrzenianiu się COVID-19 lub innymi niezbędnymi działaniami koniecznymi dla ochrony zdrowia publicznego w związku z zakażeniem COVID-19. 2. Jeżeli sprawca działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, ust. 1 nie stosuje się. Przeglądałem przed chwilą najnowsze wersje projektów ustaw i nie zauważyłem tam takiej regulacji. Być może jest to świadoma decyzja, niemniej pozwalam sobie zwrócić na to Państwa uwagę.