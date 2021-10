Michał Dworczyk miał dyktować treść depeszy Polskiej Agencji Prasowej

W sieci zostało opublikowane nagranie rozmowy telefonicznej, której jednym z uczestników ma być szef KPRM Michał Dworczyk. Miał on dyktować treść depeszy Polskiej Agencji Prasowej. O "PAP" wspomina drugi rozmówca. Niedługo po rzekomej rozmowie agencja opublikowała depeszę, której nagłówek jest taki sam, jak miał opisywać go Dworczyk.

Jednym z rozmówców miał być szef KPRM Michał Dworczyk. Drugi rozmówca nie jest znany. Z zapisu rozmowy wynika, że dotyczy ona treści jednej z depesz informacyjnych. Portal "Poufna Rozmowa", który opublikował nagranie, sugeruje, że drugim rozmówcą miała być osoba z Polskiej Agencji Prasowej. Załącza też zrzuty z ekranu z korespondencją mailową. Widać na nich, że z adresu e-mail "grodecki1@wp.pl" wysłano wiadomość do newsroomu PAP. Temat maila brzmi: Nagranie ACR. Zastępcą redaktora naczelnego PAP jest Tomasz Grodecki.

Zapis rozmowy

Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy:

- No hej. Jesteś?

- Halo. Jaka formuła?

- Formuła jest następująca. Otóż mój drogi... Pani Sabina Zalewska, czy jak tam jej pies mordę lizał, wycofała, przesłała dziś wieczorem marszałkowi Sejmu pismo, w którym wycofuje swoją zgodę na kandydowanie na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, (...), przesłała pismo do marszałka Kuchcińskiego, w którym wycofuje swoją zgodę kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka.

- Dobra, i teraz tak - kto to poinformował? Musimy dać gdzieś, że "dowiedziała się PAP" czy "poinformował PAP". Coś musi być.

- Źródła zbliżone do kręgów. "Ze źródeł w Prawie i Sprawiedliwości", no żartuję no.

- Dobra, ok, bo to ważne. Bo to wiesz,(...), różne mogą być źródła. Niech będzie to, szerokie źródło. Dobra, robimy, zaraz będzie.

- Dobra, dzięki.

Depesza PAP

Rozmowa miała zostać nagrana we wrześniu 2018 roku. Na to wskazują daty domniemanych maili. 13 września 2018 roku Polska Agencja Prasowa opublikowała depeszę pod tytułem "Źródła PAP: Sabina Zalewska wycofała swoją kandydaturę na Rzecznika Praw Dziecka".

"Sabina Lucyna Zalewska przesłała w środę wieczorem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pismo, w którym wycofuje swoją zgodę na kandydowanie na stanowisko Rzecznik Praw Dziecka - przekazały PAP źródła w Prawie i Sprawiedliwości" - czytamy w nagłówku depeszy.

Pytania do kancelarii premiera i PAP

Z pytaniem o autentyczność nagrania audio zwróciliśmy się do KPRM i do Polskiej Agencji Prasowej. Do czasu publikacji tego tekstu agencja nie odpowiedziała na nasze pytanie.

Z kolei Centrum Informacyjne Rządu odpisało, że "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów wykorzystywanych do akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez osoby z terenu Federacji Rosyjskiej".

"Działania te mają zrealizować konkretne zamierzenia o charakterze politycznym. Przejęte zasoby informacyjne są wykorzystywane do dyskredytowania Polski na arenie międzynarodowej, generowania konfliktów z państwami sąsiednimi, wzmacniania napięć wewnętrznych oraz niechęci obywateli do własnego państwa. Chodzi także o wytworzenie i potęgowanie chaosu w przestrzeni informacyjnej Polski" - dodaje CIR.

Domniemane maile a Polska Agencja Prasowa

To nie pierwsza sytuacja związana z wyciekiem rzekomych wiadomości ze skrzynki Dworczyka, w których przewija się Polska Agencja Prasowa.

Pisaliśmy o tym, że z treści jednego z domniemanych maili szefa KPRM wynika, że prezes PAP Wojciech Surmacz miał pomagać premierowi w odpowiedzi na zarzuty wobec rządu związane z aferą GetBack. Dworczyk miał "dać przygotowany przekaz" w tej sprawie. W dniu, kiedy była prowadzona domniemana korespondencja, PAP opublikowała rozmowę z Dworczykiem.

Wcześniej pisaliśmy także o korespondecji, z której wynika, że premier miał zlecić Surmaczowi przeprowadzenie wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą. "Wywiad" miał polegać na "poprzecinaniu pytaniami gotowej narracji" dotyczącej Funduszu Medycznego. PAP opublikowała rozmowę z prezydentem na ten temat tego samego dnia, na który datowana jest domniemana mailowa korespondencja premiera.

Afea mailowa

Zarówno członkowie rządu, jak i sam Dworczyk uchylają się od odpowiedzi na pytania, które dotyczą spraw przedstawionych w ujawnionych mailach. Centrum Informacyjne Rządu wielokrotnie podkreślało, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej", w związku z czym "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów".

W lipcu na konferencji prasowej Michał Dworczyk mówił: "Jeśli chodzi o konkretne pytania dotyczące materiałów publikowanych na rosyjskiej platformie Telegram (komunikator, gdzie początkowo ujawniano domniemane maile - red.) konsekwentnie tutaj podtrzymujemy, że nie będziemy odnosić się do pojedynczych materiałów. Bo to jest właśnie jeden z celów atakującego – wprowadzanie dyskusji słowo przeciwko słowu, tłumaczenia, co jest prawdziwe, co jest zmanipulowane, co jest całkowicie fałszywe. W związku z tym do tego nie będziemy się odnosić".

Autor:mjz

Źródło: TVN24