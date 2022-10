Wrażliwe dane i wytyczne NATO w prywatnych mailach Dworczyka. "Złamanie zasad korespondencji"

Były już szef kancelarii premiera Michał Dworczyk miał wymieniać się w prywatnej korespondencji mailowej ze swoim doradcą, pułkownikiem Krzysztofem Gajem, informacjami o wytycznych NATO i o ilości amunicji do poszczególnych typów czołgów. Korespondencja ma pochodzić z maja 2020 roku. Pułkownik Maciej Matysiak, były wiceszef SKW, ocenił w rozmowie z tvn24.pl, że "na pewno są to dane wrażliwe istotne z punktu widzenia wojskowości". - Sensu stricto jest to złamanie zasad korespondencji - dodał.

W internecie wciąż publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej skrzynki mailowej byłego szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący, kwestionując prawdziwość maili, mówią o "rosyjskiej prowokacji", ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje za to co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji. Dworczyk złożył dymisję z zajmowanej funkcji pod koniec września, ale tłumaczył, że "przeważyły względy osobiste".

Opublikowana we wtorek korespondencja ma pochodzić z maja 2020 roku. Mailami mieli wymieniać się Dworczyk i pułkownik Krzysztof Gaj, w latach 2018-2021 doradca ówczesnego szefa KPRM w kwestiach obronności.

Nazwisko Gaja pojawiało się już we wcześniejszych mailach, które miały wyciec z konta byłego szefa kancelarii premiera wskutek cyberataku. Pułkownik Gaj miał wysłać m.in. szczegółową notatkę o wrażliwym z punktu widzenia obronności państwa systemie obrony powietrznej "Narew" czy krytyczne oceny zakupów realizowanych przez resort. Do maili Gaj załączał również szczegółowe zdjęcia, schematy np. z testów broni, która pozwalała na unieszkodliwianie dronów.

Z kolei w czerwcu pisaliśmy o tym, że wojskowy kontrwywiad odebrał poświadczenia bezpieczeństwa pułkownikowi Gajowi.

Informacje o ilości amunicji miały być wysyłane z prywatnej skrzynki

Również najnowsza opublikowana korespondencja ma dotyczyć danych wrażliwych.

Według ujawnionych maili płk Gaj podawał w wiadomości wysłanej z prywatnej skrzynki mailowej informacje o stanie zapasów amunicji do poszczególnych typów czołgów. Tłumaczył także, jakie są wytyczne NATO w tym zakresie.

W kolejnej wiadomości pułkownik Gaj miał pisać, że prosił o skserowanie jednego z dokumentów zawierających wojskowe informacje, ale odmówiono mu, w związku z tym, że to "niejawne". "Ja przy kolejnej wizycie w MON poprosiłem o udostępnienie i do mojego niejawnego notatnika to i owo wynotowałem. Dokument ma klauzulę 'NATO Zastrzeżone'" - czytamy w korespondencji.

Płk. Matysiak: to złamanie zasad korespondencji

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints i były wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odnosząc się w rozmowie z tvn24.pl do ujawnionej domniemanej korespondencji między byłym już szefem KRPM a pułkownikiem Gajem, tłumaczy, że na podstawie tych fragmentów nie jest w stanie jednoznacznie ocenić, czy są to dane jawne czy niejawne. - Raczej skłaniałbym się ku temu, że to są dane o pewnym stopniu wrażliwości - stwierdza. I dodaje, że "na pewno są to dane wrażliwe istotne z punktu widzenia wojskowości".

- Na pewno informacji służbowych nie powinno się wysyłać przy wykorzystaniu poczty niesłużbowej, nie będącej w tym przypadku w jurysdykcji administracji publicznej. Każda z tych osób powinna w przypadku tej korespondencji posługiwać się pocztą z domeną "gov". Sensu stricto jest to złamanie zasad korespondencji - ocenia.

Stanowisko KPRM

O treść maili spytaliśmy Centrum Informacyjne Rządu. Do czasu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Jednak przy wielu wcześniej zadawanych pytaniach dotyczących innych wątków afery mailowej otrzymywaliśmy odpowiedzi, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terytorium Federacji Rosyjskiej", w związku z czym KPRM "nie będzie komentować treści materiałów wykorzystywanych do akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez osoby zza wschodniej granicy Polski".

