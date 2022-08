Prezydent o aferze mailowej: posługiwanie się otwartym kanałem było mało rozsądne

Prezydent Andrzej Duda, odnosząc się w Radiu Zet do afery mailowej rządu PiS, stwierdził, że "jeżeli te treści, które wynikają z tych maili są prawdziwe, no to posługiwanie się tego typu kanałem, a praktycznie rzecz biorąc otwartym kanałem, do prowadzenia takich dywagacji różnego rodzaju politycznych, było mało rozsądne". W internecie publikowana jest korespondencja mailowa mająca pochodzić z prywatnej skrzynki szefa KPRM Michała Dworczyka.

Prezydent Andrzej Duda odpowiadał w Radiu Zet na pytanie byłego rzecznika rządu Donalda Tuska Pawła Grasia, który chciał się dowiedzieć, "co prezydent sądzi o aferze mailowej Michała Dworczyka". W internecie publikowana jest korespondencja mająca pochodzić między innymi z prywatnej skrzynki mailowej Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Rządzący, kwestionując prawdziwość maili, mówią o "rosyjskiej prowokacji", ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu maila nieprawdziwego. Istnieje za to co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby wymienione z nazwiska w korespondencji.

- Sądzę, że jeżeli te treści, które wynikają z tych maili są prawdziwe, no to posługiwanie się tego typu kanałem, a praktycznie rzecz biorąc otwartym kanałem, do prowadzenia takich dywagacji różnego rodzaju politycznych, było mało rozsądne - skomentował tę sprawę prezydent Andrzej Duda. - To na pewno - dodał.

Prezydent Andrzej Duda i szef KPRM Michał Dworczyk Radek Pietruszka/PAP

Andrzej Duda: w świecie polityki czasem rozmawia się w sposób brutalny

Dopytywany, czy te treści "kompromitują ludzi, którzy wymieniają tę korespondencję", prezydent odparł: - Jestem w świecie polityki od lat, może nie bardzo, bardzo długo, ale od 2006 roku w nim jestem, więc to już chwilę trwa i uśmiecham się często nad hipokryzją w wypowiedziach niektórych polityków tutaj, zwłaszcza opozycyjnych, wobec tych maili". - Bo też przypomnijmy sobie taśmy, te słynne taśmy Platformy (Obywatelskiej) nagrywane w restauracjach, jakim tam językiem operowano, o jakich sprawach tam rozmawiali i byli w tym także i politycy opozycji - przypomniał.

W konkluzji Andrzej Duda stwierdził: - Więc po prostu w świecie polityki czasem rozmawia się w sposób brutalny i czasem są też prowadzone różnego rodzaju polityczne gierki. One wychodzą w takich różnych rozmowach nagranych w taki czy inny sposób, czy w takich różnych właśnie przejętych mailach, w taki czy inny sposób. No to po prostu jest taka niezbyt ładna kuchnia polityki - dodał.

Autor:mjz//now

Źródło: Radio Zet, PAP