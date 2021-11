Afera mailowa. Propozycja wystąpienia premiera w telewizji państwowej. "Nie ma co robić im 'dobrze' za to jak pokazują PMM"

W najnowszej odsłonie afery mailowej pojawił się wątek domniemanego ustalania kalendarza premiera Mateusza Morawieckiego, w tym propozycje jego wystąpienia w "Strefie starcia" i "Gościu Wiadomości" w telewizji państwowej. "Tylko nie wiem po co iść do tvp. Nie ma co robić im 'dobrze' za to jak pokazują PMM" - miał w listopadzie 2019 roku pisać Mariusz Chłopik z zespołu premiera.

W internecie od kilku miesięcy pojawia się korespondencja mająca pochodzić - jak sugerują zrzuty ekranu - z prywatnej poczty szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Rządzący kwestionowali prawdziwość maili, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu zmanipulowanej korespondencji.

Domniemana korespondencja w sprawie kalendarza premiera Morawieckiego

W kolejnej odsłonie afery mailowej pojawia się korespondencja zatytułowana "Plan na nadchodzące dni - ważne pytanie" mająca dotyczyć kalendarza premiera Mateusza Morawieckiego i jego wizyty w telewizji państwowej.

Korespondencja miała być prowadzona w listopadzie 2019 roku, a mieli być w nią zaangażowani premier Morawiecki, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Mueller, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia, Tomasz Fill, Mariusz Chłopik oraz ówczesna doradczyni premiera Izabela Antos, obecnie podsekretarz stanu i zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także Anna Wójcik.

Matynia miał przesłać w mailu zestawienie planowanych wydarzeń w kalendarzu szefa rządu. Pisownia oryginalna.

"Szanowni, poniżej kilka informacji na temat planu na najbliższe dni z ewentualnymi zadaniami. Dajcie znać co myślicie. Jeśli nie będzie uwag to trzeba tylko do poszczególnych zadań dopisać osoby odpowiedzialne" - czytamy w domniemanym mailu. Poniżej miał zamieścić planowany harmonogram, który miał dotyczyć także wizyt Morawieckiego w różnych mediach.

Na wiadomość miał zareagować Tomasz Fill, pisząc: "Mam drobne uwagi: 1. Spotkanie z biznesem powinno się odbyć w tygodniu po 25.11 bo trzeba to dobrze przygotować z ministrami gospodarczymi i z dużym wyprzedzeniem zaprosić uczestników. 2. Jeśli chodzi o wizytę w TVP to proponuję pójść do Strefy Starcia bo oni nam realnie pomagają... 3. W Plusie Minusie nie robią wywiadów politycznych. 4. Jeśli robimy Sieci to musimy zrobić Sakiego... 5. Obawiam się, że spotkanie Szefa z dziennikarzami przed expose bedzie trudne ale mogłoby być takie spotkanie Wasze tj. Michal, Piotr i TomMat...

W odpowiedzi na to Chłopik miał zawrzeć swoje uwagi, a dyskusję o tych propozycjach mieli prowadzić dalej Piotr Mueller, Izabela Antos, Tomasz Matynia, a także sam Chłopik.

Następnie Matynia miał napisać w mailu "Podsumowanie na najbliższe dni - pracujmy poprawiając ten materiał." i przesłać kalendarz wizyt szefa rządu, między innymi w mediach. Znalazły się w nim pozycja taka, jak: "Sygnały Dnia Polskiego Radia", "wywiad dla Sieci", "Facebook Live z w KPRM", "Wywiad do PlusMinus Rzeczpospolitej - przekrojówka u Witwickiego (publikacja 29.11", "WiO Polsat", "Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM", "Strefa Starcia w TVP".

Zareagować na to miał Michał Dworczyk, pisząc: "Mam prośbę o rozważenie dołączenia do programu następujących zdarzeń: czwartek – powołanie kierownictwa KPRM. PMM wręcza powołania sekretarzom stanu. piątek – do tej pory żyłem w przekonaniu, że PMM leci do Wilna na pogrzeb powstańców styczniowych będą poza Litwinami – Białorusini i Ukraińcy – ważna tożsamościowo sprawa w kontekście przyszłej współpracy z sąsiadami. Była propozycja aby PMM był w Gościu Wiadomości studio z Wilna (oczywiście nagranie wcześniej, nie musiałby czekać do 20.00)".

Premier Mateusz Morawiecki miał na to zareagować słowami: "Tak - jeśli by się zmieściło wilno, to bym chętnie poleciał (dla mnie to wielka rzecz ten pogrzeb powstańców styczniowych)".

Afera mailowa. "Nie wiem po co iść do tvp. Nie ma co robić im 'dobrze' za to jak pokazują PMM"

Kolejną wiadomość miał napisać Chłopik, a miała ona brzmieć:

Tylko nie wiem po co iść do tvp. Nie ma co robić im 'dobrze' za to jak pokazują PMM Izolacja

Morawiecki miał się do tej uwagi odnieść krótkim "No właśnie".

W dalszej części korespondencji Izabela Antos miała potwierdzić lot premiera do Wilna, a Dworczyk odpisać na to: "No i git! – jak mawiają na warszawskim Powiślu ;) To pomyślcie jeszcze o Gościu Wiadomości z Wilna...".

Odpowiedzieć miał na to Chłopik słowami:

Strefę starcia jesteśmy winni Samuelowi za wszelka pomoc Michał. Kurski wysyła smsy do dziennikarzy 'hej hej po co Ci ten Morawiecki?' a mamy go

Kolejna wiadomość miała również pochodzić od Chłopika i brzmieć:

A mamy uwiarygadniać jego główny program? Tu jest bitwa na noże z nim. Idźmy do Samuel i tam mamy pewność, że oświetlenie będzie zrobione poprawnie a nie jak ostatnio Pan twierdził że nie może lampy przestawić, która robiła cień Rozumiem że TVP Wilno to Twe ziomki ale ja się położę rejtanem w tej sprawie

Dworczyk zaś miał zareagować na to słowami:

To wymyśl jaki program można z PMM nagrać ze studia w Wilnie :)

W dyskusji miał wypowiedzieć się wtedy Piotr Mueller i napisać:

To nagranie z Wilna jest moim zdaniem dobrym pomysłem (pytanie, czy technicznie udałoby się dograć). Co do kwestii Strefy Starcia to przed chwilą rozmawiałem z Mariuszem i uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo wtedy musiałoby być bez widowni i wystawimy się na prosty atak, że Premier boi się ludzi.

Premier miał odnieść się do tego w ten sposób:

Zgadzam się zarówno z pierwszym wnioskiem jaki drugim

Dalej Dworczyk miał poprosić Antos o przesłanie aktualnej wersji kalendarza premiera, a ona potwierdzić, że to zrobi.

"Kurski był ostatnio u PAD i non stop gadał głupoty na PMM a Wy chcecie tam iść"

Następnie w korespondencji pojawia się wiadomość, którą miał wysłać Chłopik i miała ona brzmieć:

Bez PMM Iście do tvp do błąd Kurski był ostatnio u PAD i non stop gadał głupoty na PMM a Wy chcecie tam iść

Tomasz Fill miał na to odpowiedzieć i wysłać maila o treści: "Podzielam zdanie Mariusza. Nie ma potrzeby w tej chwili żeby tam iść".

Chłopik miał zaś odpisać na to "Ja robie większe zasięgi na FB PMM niż Kurski" i dodać w kolejnej wiadomości: "Dwa. To on a nie ZZ jest mózgiem tamtej mafii".

W 2018 roku Chłopik przez kilka miesięcy był wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu, a później trafił na stanowisko dyrektora ds. marketingu sportowego w PKO BP. Mimo że formalnie poza kancelarią premiera, Chłopik - jak pisaliśmy w portalu Konkret24 - nadal zajmował się prowadzeniem konta premiera w jednym z serwisów społecznościowych.

Stanowisko rządu w sprawie afery mailowej

Zarówno członkowie rządu, jak i sam Dworczyk uchylają się od odpowiedzi na pytania, które dotyczą spraw przedstawionych w publikowanych, domniemanych mailach.

Zadaliśmy w sprawie opisanej wyżej korespondencji mailowo pytania kancelarii premiera oraz rzecznikowi rządu.

Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu wielokrotnie pisało, że "Polska doświadczyła ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z terenu Federacji Rosyjskiej", w związku z czym "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów".

Więcej informacji o publikowanych mailach:

Autor:akr/kab

Źródło: tvn24.pl