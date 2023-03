"Ziobro walczy o wpływy", "to na pewno wewnętrzna rozgrywka". Politycy o postępowaniu w sprawie maili Dworczyka

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące podejrzenia, że w korespondencji mailowej wymienianej przez ministra Michała Dworczyka z jego doradcą do spraw obronności doszło do ujawnienia tajemnic państwowych, w tym chronionych najwyższą klauzulą "ściśle tajne".

Budka: postępowanie jest po to, żeby uderzyć w Dworczyka i w ludzi Morawieckiego

Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że w prokuraturze "nie zapadają merytoryczne decyzje, tylko polityczne". - Prokuratura jest Ziobry, tam każdy prokurator drży, zanim coś zrobi, czy się nie narazi. Nie mam wątpliwości, że ten ruch jest po to, żeby uderzyć w Dworczyka i w ludzi Morawieckiego - podkreślił.

- Ale najbardziej istotne jest to, że prokuratura przyznaje: maile Dworczyka są autentyczne. Bo gdyby nie były, to by się nimi nie zajęli - dodał.