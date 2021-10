Premier miał pisać do prezesa PAP w sprawie wywiadu z prezydentem. "Narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć"

Wojtek - czy mógłbyś dać jakiegoś sprytnego dziennikarza, aby przeprowadził bardzo pilnie wywiad z panem prezydentem ws. Funduszu - narracja jest gotowa, tylko trzeba ładnie to wszystko ująć i po przecinać pytaniami. Oczywiście przeprowadzić albo przeprowadzić. Pan prezydent jest panem prezydentem i nie wiem dokładnie jak to ułożymy, ale generalnie chodzi mi o treść. Wzgl. jeżeli decyzja będzie taka żebym ja do precyzował coś to w podobnym wywiadzie można zrobić to tak że pran prezydent mówi o kilku sprawach jednocześnie - bardzo ważnych, a w tym także o tym funduszu a potem kilka godzin później jeszcze krótszy wywiadzik pięć pytań ze mną gdzie ja do precyzował uję tylko na temat tego funduszu