Afera mailowa. Żelazowska: nikt nie poniósł za to żadnych konsekwencji

Goście "Kawy na ławę" w TVN24 w niedzielę komentowali ostatnie doniesienia w sprawie afery mailowej. Zdaniem posłanki PSL Bożeny Żelazowskiej "Polacy się nie dowiadują, co w tej sprawie się dzieje". - Treść ostatnich maili też wskazuje na to, że jest to gra na podziały - dodała.

Jak wynika z korespondencji, która pojawiła się w środę na stronie internetowej publikującej maile, które mają pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka, zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i prezes Julia Przyłębska mogli mieć bezpośredni wpływ na wybór p.o. prezesa Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To wyjątkowo istotna izba, która orzeka między innymi o ważności wyborów.

W opublikowanej domniemanej korespondencji Dworczyka i Morawieckiego szef KPRM informuje, że prezydent prosi o przygotowanie listy osób, które premier krytycznie ocenia i "nie widzi możliwości kontrasygnowania na stanowisko szefa nowej izby SN". Jak wynika z korespondencji, dopiero z kandydatów, których premier by negatywnie nie ocenił, prezydent miałby wybrać osobę na to stanowisko.

Kontrasygnata w przypadku powołania p.o. prezesa izby Sądu Najwyższego była potrzebna, bo konstytucja (art. 144) nie przewiduje w ramach prerogatyw prezydenta powoływania na takie stanowisko – mówi wyłącznie o pierwszym prezesie i prezesach SN. Taką możliwość daje mu ustawa autorstwa PiS o Sądzie Najwyższym – nie może jednak tego zrobić bez zgody premiera.

W mailach pojawił się również prezydencki minister Paweł Mucha, który miał rozmawiać o "sytuacji odnośnie L. Boska". Chodzi o dr. hab. Leszka Boska, który dziś zasiada w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Z korespondencji można wnosić, że jego kandydatura nie była popierana przez premiera, co jednak miało nie podobać się prezydenckiemu ministrowi. Dworczyk reakcję Pawła Muchy opisywał: "Początkowo przyjął to słabo, ale po upewnieniu go, że nikt nie chce politycznie tego wykorzystywać trochę się uspokoił".

Mucha: nie odnoszę do treści tych maili

Sprawę komentowali goście programu "Kawa na ławę" w niedzielę w TVN24. Minister Paweł Mucha powiedział, że "nie powinniśmy ulegać tego rodzaju sytuacji, że wchodzimy w narrację rzekomych prawdziwych, niepotwierdzonych informacji i maili, które są wykradzione ze skrzynki mailowej". - Ci, którzy są interesariuszami tego ataku, którzy go spowodowali i przeprowadzili, chcą, byśmy prowadzili rozmowy, czy poszczególne maile są prawdziwe czy nie są prawdziwe - dodał.

- Ja się nie odnoszę do treści tych maili. Uważam, że tego rodzaju dyskusje nie służą państwu polskiemu - powiedział.

Na pytanie, czy odbywał takie rozmowy z Dworczykiem odpowiedział, że "jeżeli chodzi o kwestie związane z kontrasygnatą, to reguluje je przepis artykułu 144 polskiej konstytucji". - Z tego przepisu wynika, że jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołuje I prezesa Sądu Najwyższego to jest jego wyłączna prerogatywa. Jeżeli powołuje między innymi prezesa Izby Sądu Najwyższego to jest jego wyłączna prerogatywa. W roku 2018 toczyła się dyskusja, także w TVN24, dotycząca różnych mechanizmów związanych z wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym - mówił.

Prowadzący program Konrad Piasecki dopytywał, czy rozmowy, o których mowa w korespondencji, rzeczywiście się odbyły. - Główny problem jest taki, czy przy czasowym powierzeniu kierowania Izbą, a takie postanowienie prezydent wydawał w 2018 roku, wymagana była kontrasygnata premiera - kontynuował Mucha. - Proszę zwrócić uwagę na postanowienie prezydenta z 24 października 2018 roku, jest kontrasygnata premiera - mówił mimo dalszych pytań o to, czy odbyła się rozmowa między nim a Dworczykiem.

Żelazowska: nikt z rządu nie wyjaśnił tej kwestii

- Mówicie tutaj o kwestii maili, a tak naprawdę nikt z rządu nie wyjaśnił tej kwestii, na jakim to jest etapie, Polacy się nie dowiadują co w tej sprawie się dzieje - powiedziała posłanka PSL Bożena Żelazowska.

Zaznaczyła, że "afera mailowa w Polsce trwa już kilka miesięcy". - Nikt nie poniósł za to żadnych konsekwencji. To nie może być tak być. Myślę, że to by się nie udało w żadnym innym kraju - dodała.

- Z tych maili, które wyciekają, widać, że to jest rzeczywiście gra znowu na konflikt, na wzniecenie konfliktu, a później zarządzanie tym konfliktem, co państwo od dawna czynicie. Treść ostatnich maili też wskazuje na to, że jest to gra na podziały - zwróciła się do Muchy i Jarosława Sellina (PiS).

Sellin: będzie próba uwiarygodnienia tych maili

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin przypomniał, że w sprawie afery mailowej wypowiedział się Dworczyk. - Powiedział bardzo wyraźnie, że w związku z tym, że część maili ma charakter prawdziwy, będzie próba uwiarygodniania tych maili, które są zmanipulowane i tych, które są kompletnie fałszywe - mówił.

Sellin i Czarzasty o aferze mailowej TVN24

Czarzasty o aferze mailowej

Poseł Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że minister Mucha nie odpowiedział Konradowi Piaseckiemu, czy rozmawiał z Dworczykiem na temat Boska. - Może pan po prostu powiedzieć "nigdy nie rozmawiałem z panem Dworczykiem na temat ustawiania, kto w niezależnych instytucjach był powoływany potem na stanowiska" - zwrócił się do prezydenckiego ministra.

- Nie jest pan w stanie tego powiedzieć. Niech pan to powie, bo pan redaktor Piasecki pytał pana 10 razy o to, żeby pan to powiedział - mówił poseł Lewicy.

Budka: wy jesteście za to odpowiedzialni

Poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka stwierdził, że "nie było żadnego ataku hakerskiego, po prostu ktoś wykradł te maile".

- Dzisiaj dlatego, że nie zaprzeczacie, to powoduje, że mogą się pojawić fałszywki - stwierdził. - Dziś niestety mogą się zdarzyć prowokacje, ale wy jesteście za to odpowiedzialni. Odcięliście się, a dzisiaj jedyną taktyką będzie mówienie, że coś takiego może było, może nie było - dodał.

Autor:mart/kg

Źródło: TVN24