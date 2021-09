Morawiecki i Przyłębska mogli brać udział w naradach o wyborze szefa izby SN. Katarzyna Lubnauer i Kamil Bortniczuk komentują

Premier Mateusz Morawiecki oraz prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska mogli mieć bezpośredni wpływ na wybór p.o. prezesa jednej z nowych izb Sądu Najwyższego. Tak wynika z korespondencji, która ma pochodzić ze skrzynki szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej oceniła w "Tak jest" w TVN24, że "to jest typowy przykład tego, dlaczego praworządność nie jest w tej chwili cechą, którą można przypisać do państwa polskiego czasów PiS-u". Kamil Bortniczuk z klubu PiS przekonywał, że nie ma żadnego potwierdzenia autentyczności tych maili.

"Dwóch polityków dyskutuje, kogo byłoby lepiej wsadzić na tę fuchę"

Lubnauer stwierdziła, że "trudno mówić o praworządności i niezależności sądów, jeżeli o obsadzie ważnego stanowiska w Sądzie Najwyższym podejmuje decyzję pan premier, mimo że prawo do podpisu ma tam tylko prezydent". - Jeszcze w dodatku robi to na zasadzie rozmowy, prawie towarzyskiej, z panią prezes Trybunału Konstytucyjnego - dodała.

Jej zdaniem, to jest "typowy przykład tego, po co Zbigniew Ziobro robił to całe zamieszanie" w wymiarze srpawiedliwości. - To jest typowy przykład tego, dlaczego praworządność nie jest w tej chwili cechą, którą można przypisać do państwa polskiego czasów PiS-u - dodała Lubnauer.