Dworczyk: w dniu ujawnienia ataku przekazałem premierowi gotowość złożenia rezygnacji

Pan premier Morawiecki zadeklarował, że nie utracił do mnie zaufania - powiedział na konferencji prasowej w poniedziałek szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Michał Dworczyk. Odpowiadając na pytania dziennikarzy stwierdził, że w dniu ujawnienia ataku na jego skrzynkę mailową przekazał premierowi gotowość do złożenia rezygnacji z zajmowanego przez siebie stanowiska. Korzystanie z prywatnej poczty w celach służbowych tłumaczył zaś tym, że "nikt nie chciałby, aby z domeny, czy to Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy to innych ministerstw prowadzić stricte partyjną dyskusję".

W serwisie Telegram pojawia się korespondencja mająca pochodzić - jak sugerują zrzuty ekranu - z prywatnej poczty elektronicznej szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Domniemaną korespondencję Dworczyk prowadzi między innymi z Mateuszem Morawieckim i innymi urzędnikami państwowymi. Pomimo że adresy mailowe są prywatne, poruszane są tam tematy związane z funkcjonowaniem państwa.

Na konferencji prasowej w poniedziałek minister Michał Dworczyk powiedział, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że w dniu ujawnienia ataku, czyli 8 czerwca, przekazał premierowi gotowość złożenia rezygnacji z zajmowanego przez siebie stanowiska. - Pan premier Morawiecki zadeklarował, że nie utracił do mnie zaufania i wskazał również na to, że tego rodzaju działania byłyby wpisaniem się w scenariusz atakujących - mówił minister. - Byłoby to de facto zrealizowanie celów, które stawiają sobie atakujący - dodał.

"Często jest tak, że decyzje stricte administracyjne powiązane są z decyzjami politycznymi, partyjnymi"

Szef KPRM odpowiadał także na pytanie, dlaczego używał prywatnej skrzynki pocztowej do korespondencji służbowej. Jak ocenił, "bardzo często jest tak, że decyzje stricte administracyjne powiązane są z decyzjami politycznymi, partyjnymi".

- Bardzo trudne do rozgraniczenia są te obszary. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, iż nikt nie chciałby, aby z domeny, czy to Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy to innych ministerstw prowadzić stricte partyjną dyskusję. To byłoby niewłaściwe - mówił.

Przekonywał, że "w Polsce i na całym świecie jest tak, że tego rodzaju korespondencja jest prowadzona (z prywatnych skrzynek - przyp. red.)". Według niego "nie łamie to żadnych przepisów". - Ale tu też trzeba dodać, że należy rzeczywiście dokładać wszelkiej staranności do tego, żeby wszędzie, gdzie się da, te obszary rozgraniczać - zaznaczył.

Dworczyk: wśród zaatakowanych sejmowych kont było moje

Mówiąc o różnicach w poziome bezpieczeństwa przy używaniu prywatnych i służbowych skrzynek mailowych, wskazywał, że "w ostatnich dniach ujawnionych zostało 11 kont sejmowych, w domenie sejmowej, które zostały zhakowane przez atakujących". - Wśród tych kont również było moje konto - dodał.

O tym, że szczegółowa analiza prowadzona przez ABW wykazała nieautoryzowane logowania do służbowych skrzynek poczty elektronicznej niektórych posłów poinformował w komunikacie na początku lipca rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Przekazał też, że "incydenty dotyczą w sumie kilkunastu parlamentarzystów, zasiadających w klubach i kołach poselskich: Lewica, Polska 2050, PiS, Koalicja Obywatelska, Konfederacja".

Strach przed służbami lub Kamińskim? "Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością"

Zapytany o motywację do używania prywatnego maila i czy był to - jak uważa część opozycji - strach przed służbami lub szefem MSWiA, ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, Dworczyk przekonywał, że "nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością".

Ponownie przywołał przykład cybertataków na skrzynki parlamentarzystów i powtórzył, że "w momencie determinacji atakującego" używanie skrzynki "również nie gwarantuje bezpieczeństwa".

Afera mailowa rządu PiS

Michał Dworczyk poinformował o włamaniu na swoje konto mailowe w nocy z 8 na 9 czerwca. Wtedy w komunikatorze Telegram zaczęły pojawiać się zrzuty ekranu, na których widać domniemaną korespondencję ze skrzynki Dworczyka. W opublikowanym 20 czerwca wywiadzie dla portalu wPolityce.pl Dworczyk mówił, że ujawniane treści należą do kilku kategorii: materiały całkowicie sfałszowane i wytworzone od nowa, materiały zmanipulowane, czyli prawdziwe, ale pokazane po tym, jak zaingerowano w ich treść, oraz materiały prawdziwe. Nie wskazał jednak do tej pory, które są którymi.

