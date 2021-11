Dworczyk, Mueller i członkowie CIR mieli konsultować odpowiedzi na pytania od "łobuzów z Wyborczej"

czytaj dalej

29-letni Ahmed Hamid zmarł we wrześniu na Podlasiu. Miesiąc później jego ciało nie wróciło do Iraku, a pozbawiona informacji i zrozpaczona rodzina nie mogła go pochować. Prokuratura tłumaczyła, że ciało zostanie wydane bliskim "niezwłocznie, gdy nie będzie niezbędne do badań koniecznych do wyjaśnienia przyczyny śmierci". Teraz - jak ustalił Piotr Czaban, reporter TVN24 - ciało Ahmeda, pierwszej śmiertelnej ofiary kryzysu na granicy z Białorusią, ma w końcu wrócić do Iraku.