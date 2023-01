Afera mailowa. Morawiecki miał prosić współpracowników: rozdzwońcie się do znajomych dziennikarzy, zwłaszcza symetrystów

Myślę, że Podczas konferencji byłem wiarygodny albo bardzo wiarygodne - Asia może to potwierdzić bo słyszała parę metrów ode mnie. No i był tam taki moment, że skończyły się już pytania i miałem niedosyt w wyjaśnieniu i zrobiłem coś co zdarzyło mi się po raz pierwszy i chyba Beata Szydło nigdy tego też nie zrobiła czegoś podobnego. - a mianowicie sam zachęciłem panią z TVN żeby zadała pytanie po czym odpowiedziałem na to pytanie i dopowiedziałem kilka kwestii. W związku z tym warto - żeby podkreślać że: premier wszystko wyjaśnił podczas konferencji, "zaoranie" gazety Wyborczej - zdezawuowanie wszystkich kłamstw i manipulacji poprzez kilka klarownych wypowiedzi. ja bym nie Odpuszczał tego tematu tylko szedłbym za ciosem. Trzeba dodatkowo wykorzystać kolejną jakąś podobne wypowiedź Macieja bluja bo on nadaje temu dodatkowej wiarygodności. M.BLUJ to wiceprezydent wczasach R. Dutkiewicza i chyba nawet jeszcze w czasach Zdrojewskiego a przynajmniej wtedy wczasach Zdrojewskiego był skarbnikiem więc zna sytuację od podszewki i zajmował się inwestycjami. A więc prośba żeby - kontynuować walkę - nie poddawać się tylko ostro a zarazem umiejętnie walczyć o prawdziwość narracji. Żeby było też jasne - swobodnie i spokojnie możecie operować moją deklaracją co do ujawnienia majątku współmałżonków ponieważ nie mamy nic do ukrycia co ze zresztą też wyjaśniłem podczas konferencji. Podsumowując - jak to się mówi: w polityce rusza się tylko to co jest poruszone. Więc niezależnie od tego że konferencja poszła we właściwy sposób - to mam prośbę żeby rozdzwonić się teraz do waszych znajomych dziennikarzy ((zwł. Symetrystów)) i poprosić o właściwe podsumowanie tej konferencji - jak najbardziej korzystne dla mnie …