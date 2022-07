Sprawa konsultacji Dworczyka z Przyłębską. "Delikt konstytucyjny", "odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu"

Z ujawnionej w internecie korespondencji wynika, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk miał konsultować z prezes Trybunału Konstytucyjnego Julią Przyłębską działania TK. Sprawę w "Faktach po Faktach" w TVN24 we wtorek komentowali Marcin Matczak z Wydziału Prawa i Administracji UW i były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Zdaniem Stępnia doszło do deliktu konstytucyjnego. - Tego rodzaju działanie moim zdaniem kwalifikuje się do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu - dodał.

Matczak: dla każdego sądu byłby to wielki cios i plama na jego renomie

- To jest strasznie niebezpieczna sprawa. Ja nie twierdzę, że tam doszło do przestępstwa, natomiast takich sytuacji w ogóle być nie powinno, bo dla każdego sądu byłby to wielki cios i plama na jego renomie, a co tu dopiero mówić o Trybunale Konstytucyjnym - powiedział.