Maile Dworczyka, decyzje Morawieckiego, "data wczorajsza". Ujawniamy dokument premiera

11 października Dworczyk miał namawiać do antydatowania

"Jeden - odwołanie Boska z datą wczorajszą - to trzeba zrobić - bo został sędzią SN i nie ma innego wyjścia. Drugi - powołanie na P.O. prezesa - dotychczasowego wiceprezesa M. Millera. Jeżeli zmienisz zdanie to wystarczy zamienić nazwisko ale ktoś powinien zostać upoważniony do kierowania bieżącymi pracami Prokuratorii" - miał napisać Dworczyk.

Premier odwołuje prezesa prokuratorii 10 października

CIR odmawia ujawnienia dokumentu, prokuratoria nie podaje daty jego wpłynięcia

Premier powołuje p.o. prezesa prokuratorii 12 października

Na maila szefa kancelarii wysłanego 10 października o godzinie 23:17 - jeśli treść i daty są prawdziwe - Mateusz Morawiecki odpisał pół godziny po północy (czyli 11 października): "Chmala znam z Inst. Sobieskiego - good guy (dobry chłopak - red.). Ale chyba za krótko tam + jeśli Bosak go rekomenduje, to słabo". "Kto inny tam jest w zarządzie, kto by się nadawał? (pisownia oryginalna - red.)" - miał pytać premier.

Leszek Bosek odmawia komentarza

Pytania bez odpowiedzi

Od czerwca na komunikatorach internetowych i specjalnie do tego celu stworzonych stronach internetowych publikowane są maile, które mają być służbową korespondencją członków rządu, prowadzoną za pośrednictwem prywatnych skrzynek mailowych. Do dziś nikt nie zakwestionował ich wiarygodności. W lipcu podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk stwierdził, że rząd nie będzie "odnosić się do pojedynczych materiałów, bo to jest jeden z celów atakującego: wprowadzanie dyskusji słowo przeciwko słowu; tłumaczenia, co jest prawdziwe, co jest zmanipulowane, co jest całkowicie fałszywe".