Afera mailowa. Kulisy rozmów rządu z posłami Kukiz'15. "Tyszka obiecał, że będzie się 'uwiarygadniał'"

Mateusz, sprawa z Kukizem wygląda tak: projekt ustawy jest złożony, umówiłem się dziś na następujące terminy: pierwsze czytanie 2-3.04; drugie i trzecie 25.03. Poseł sprawozdawca — Rzymkowski. Kukizy zadowolone. Tyszka, podkreślając, że muszą się uwiarygadniać i, że to nic osobistego, obiecał, że będzie się "uwiarygadnia", atakując rząd "in corpore", anie personalnie — zobaczymy. Zarówno Kukiz, jak i PJK zaakceptowali Piotra Lussę ale jest mały problem - on sam niezbyt się pali do kandydowania. On i jego środowisko są dla nas sporą szansą (po wyborach do sejmu) więc trzeba go docisnąć. Dlatego jeżeli pozwolisz to jutro zamiast na posiedzenie RM pojadę do Białegostoku aby zamknąć temat (jest b. mało czasu, trzeba układać listę i zbierać podpisy. Na Mazowszu z kandydatami i środowiskami gorzej - ale nie składamy broni. Kukizowi ponadto pomogę wydać w formie albumowej - dzieło życia jego taty - tzn. Madonny Kresowe (dotychczas było tylko wydanie papierowe słabej jakości). Z Kurą sprawa załatwiona, choć trzeba monitorować, natomiast Czabańskiego jutro załatwię - mam nadzieję, że skutecznie :) pozdr. Michał