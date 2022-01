Afera mailowa. Kolejna ujawniona korespondencja o organizacji akcji pomocy dla najuboższych

Z treści kolejnej korespondencji ujawnionej w ramach afery mailowej wynika, że premier Mateusz Morawiecki, jego doradca Mariusz Chłopik oraz Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, omawiali pod koniec listopada 2020 roku plan zorganizowania akcji pomocy dla najuboższych. "Widzę tu 'szansę' dla PMM (premiera Mateusza Morawieckiego-red.)" - miał pisać Chłopik, który, jak wskazują ujawnione maile, sugerował zorganizowanie takiej akcji. "Weź swoich bardzo dobrych logistyków i już teraz możesz myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować taką akcję, żeby ona poszła na nasze konto" - miał polecić Kuczmierowskiemu szef rządu.

W sieci opublikowano kolejne zrzuty ekranu pokazujące korespondencję, która ma pochodzić ze skrzynki Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kolejne maile pojawiają się w internecie regularnie. Rządzący kwestionowali ich prawdziwość, ale do tej pory nie pokazali ani jednego przykładu zmanipulowanej korespondencji. Istnieje natomiast co najmniej kilka maili, których prawdziwość została potwierdzona przez osoby, których nazwiska pojawiają się w korespondencji.

Korespondencja w sprawie planu na pomoc najuboższym. Chłopik: widzę tu "szansę" dla premiera

Kolejna, opublikowana w poniedziałek korespondencja, ma pochodzić z 28 i 29 listopada 2020 roku. Wymiana maili miała się odbyć między premierem Mateuszem Morawieckim, jego doradcą Mariuszem Chłopikiem i Michałem Kuczmierowskim, prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (ówczesnej Agencji Rezerw Materiałowych). Do korespondencji załączeni byli między innymi szef Gabinetu Politycznego premiera Krzysztof Kubów, szef KPRM Michał Dworczyk, rzecznik rządu Piotr Mueller oraz Izabela Antos, bliska współpracowniczka Morawieckiego z KPRM, obecnie wiceszefowa kancelarii.

Maile dotyczyły kwestii organizacji akcji pomocy najuboższym. "Drodzy, wzrasta zapotrzebowanie na podstawową żywność dla najuboższych. Mówią o tym otwarcie księża, prosząc o datki na lokalny Caritas lub inne formy pomocy, prowadzone przez parafialne wspólnoty. Widzę sam w swojej parafii, że jest większa potrzeba niż rok temu. Moim zdaniem jest to pochodna tego, że zniknęło wiele możliwości dorobienia, które zwykle odbywało się bez rejestracji. Statystyki zresztą w ogóle wielu zjawisk nie łapią. Widzę tu 'szansę' dla PMM (premiera Mateusza Morawieckiego - red.)" - czytamy w mailu, którego miał wysłać Chłopik.

"Wyposażałbym ośrodki DPS w pomoc żywnościową z rezerw ARM (Agencji Rezerw Materiałowych - red.) oraz może uruchomił rezerwę celową do tego projektu. Nie bałbym się stanąć na konferencji z dyrektorem Caritasu. To nowy człowiek, myślący miał kilka dobrych wypowiedzi dla TVN czy Onet. Czyli generalnie zrobiłbym akcję RZĄD OPIEKUJE SIE NAJCIĘŻEJ POTRZEBUJĄCYMI W CZASIE COVID. Co sądzicie ? Dodałem MK by od razu mówił co on tam ma w tych magazynach" (pisownia oryginalna - red.) - czytamy.

Odpowiedź mająca pochodzić od Kuczmierowskiego: "Ja się z księdzem dyrektorem Caritas widzę we wtorek - dostarczamy im duża partie środków ochrony osobistej - zapytam jak to widzi - my generalnie mamy możliwości wiec będziemy gotowi - makarony, puszki, mięso, Dania gotowe" (pisownia oryginalna - red.).

Morawiecki: możesz myśleć o tym, w jaki sposób zorganizować akcję, żeby poszła na nasze konto

Następnie do dyskusji miał się włączyć szef rządu. "Tu nie o to chodzi - raczej o to aby PAŃSTWO POLSKIE przed Świętami rozdysponowali wśród seniorów" - czytamy (pisownia oryginalna - red.).

Kuczmierowski miał odpowiedzieć: "Tak". "Michał tak mamy zatem dopiero pod koniec listopada. Weź swoich bardzo dobrych logistyków i już teraz możesz myśleć o tym w jaki sposób zorganizować taką akcję żeby ona poszła na nasze konto" - miał napisać Morawiecki.

W kolejnym mailu Kuczmierowski miał zapewnić: "Oczywiście. Będziemy działać".

"DZIĘKUJĘ SAMODZIELNIE! Z ROZMACHEM MEDIA!!" (pisownia oryginalna - red.) - miał odpisać premier.

Premier pytany o aferę mailową: czasami to ci hakerzy, bandyci cyfrowi, cyberprzestępcy, są szybsi niż służby państwowe TVN24

Kancelaria premiera nie chce komentować

Wysłaliśmy do kancelarii premiera pytania dotyczące opublikowanej korespondencji. Centrum Informacyjne Rządu odpowiedziało, że "nasz kraj doświadczył ataku cybernetycznego i dezinformacyjnego prowadzonego z kierunków wschodnich" i w związku z tym "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie będzie komentować treści materiałów wykorzystywanych do akcji dezinformacyjnej prowadzonej przez osoby zza wschodniej granicy Polski".

Premier o "konwoju wsparcia" dla potrzebujących na święta

9 grudnia 2020 roku premier Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg poinformował o uruchomieniu "Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów".

- To blisko milion kilogramów żywności, różnych artykułów, które trafią do osób starszych, do osób bezdomnych, ale także do matek z dziećmi poprzez współpracę z instytucjami, które zajmują się różnego rodzaju pomocą charytatywną - mówił wówczas szef rządu.

Premier: przygotowaliśmy "konwoje wsparcia" dla potrzebujących TVN24

Maląg zapowiadała wówczas, że dzięki Agencji Rezerw Materiałowych we współpracy z wolontariatem, Caritas Polską i Stowarzyszeniem Świętego Brata Alberta ruszy szeroka pomoc dla każdego Polaka. - Trafi ona tam, gdzie są samotne matki, pensjonariusze w DPS-ach, osoby bezdomne, potrzebujące pomocy - dodała Maląg.

Również przed Wielkanocą w kwietniu 2021 roku premier informował, że w ramach Solidarnościowego Konwoju Wsparcia Seniorów ruszy 35 tirów z 800 tonami żywności, która trafi do potrzebujących.

Autor:js/kg

Źródło: tvn24.pl