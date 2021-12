Afera mailowa. Dworczyk miał pisać do Morawieckiego: nabzdyczeni ludzie, są jakieś granice egocentryzmu

W kolejnej odsłonie afery mailowej pojawił się wątek dotyczący prac nad ustawą o "ściąganiu lekarzy z zagranicy". Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk miał napisać do szefa rządu Mateusza Morawieckiego, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek i poseł PiS Tomasz Latos nie chcą zająć się ustawą kolejnego dnia. "Więc proszę zadzwoń do niej jutro na sekundę i poproś ją miło o puszczenie tej ustawy" - czytamy w ujawnionej treści maila, którego miał napisać Dworczyk. "I najbardziej wkurza mnie to, że takie akcje robią nabzdyczeni ludzie, którzy na co dzień nie przepracowują się nadmiernie, a mają o wszystko pretensje i sprawiają wrażenie jakby nieśli na barkach ciężar całego świata" - miał dodać szef KPRM, zwracając się do premiera.

"Do cholery, są jakieś granice egocentryzmu, nadęcia i poczucia własnej wielkości"

W ujawnionej treści korespondencji mailowej Dworczyk miał napisać: "Mateusz, w ciągu ostatniej godziny przeprowadziłem dwie rozmowy z Latosem i trzy rozmowy telefoniczne z E. Witek. Ja wszystko rozumiem, każdy jest bardzo ważny, nie lubi załatwiać spraw na ostatnią chwilę, etc. Ale do cholery są jakieś granice egocentryzmu, nadęcia i poczucia własnej wielkości. Moi rozmówcy nie chcą procedować jutro ustawy dot. ściągania lekarzy z za granicy. Bo nie byli konsultowani na etapie tworzenia ustawy, bo A. Goławska za późno zadzwoniła, bo ustawa przyniesie więcej szkody niż pożytku, bo przecież miesiąc to nie jest żadna długa zwłoka, itd... W końcu wycisnąłem na nich, że będzie procedowana w czwartek ale pani marszałek ma szereg "obiektywnych" wątpliwości. I moim zdaniem jeżeli nie zadzwonisz do niej i nie powiesz miło, że to ważna sprawa i że prosisz aby ta ustawa przeszła przez sejm w czwartek to ona to przesunie na przyszły piątek tzn. biorąc pod uwagę posiedzenia senatu - wydłuży się wszystko o miesiąc. Więc proszę zadzwoń do niej jutro na sekundę i poproś ją miło o puszczenie tej ustawy. I najbardziej wkurza mnie to, że takie akcje robią nabzdyczeni ludzie, którzy na co dzień nie przepracowują się nadmiernie, a mają o wszystko pretensje i sprawiają wrażenie jakby nieśli na barkach ciężar całego świata..." (pisownia oryginalna - red.).