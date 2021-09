Afera mailowa. Decyzja premiera mogła zapaść z datą wsteczną. Konstytucjonalistka komentuje

Premier Mateusz Morawiecki odwołał prezesa Prokuratorii Generalnej 10 października, a jego następcę powołał 12 października 2018 roku – pokazują oficjalne dokumenty uzyskane przez TVN24. Jak jednak wynika z domniemanych maili szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, od czerwca publikowanych w sieci, miał on namawiać premiera 11 października do odwołania szefa prokuratorii "z datą wczorajszą". W TVN24 konstytucjonalistka Bogna Baczyńska oceniła, że "jesteśmy na kolejnym etapie psucia państwa".

Łakomski: z maili wynika, że Dworczyk pisał do premiera, by odwołać prezesa Prokuratorii Generalnej z datą wsteczną

Łakomski: z maili wynika, że Dworczyk pisał do premiera, by odwołać prezesa Prokuratorii Generalnej z datą wsteczną TVN24

W kolejnym mailu z 11 października, godz. 22.46, szef kancelarii premiera miał poinformować Morawieckiego, że zostały przygotowane "dwa projekty dokumentów do jego decyzji", dotyczące zmiany na stanowisku szefa prokuratorii. "Jeden - odwołanie Boska z datą wczorajszą - to trzeba zrobić - bo został sędzią SN i nie ma innego wyjścia. Drugi - powołanie na P.O. prezesa - dotychczasowego wiceprezesa M. Millera. Jeżeli zmienisz zdanie to wystarczy zamienić nazwisko ale ktoś powinien zostać upoważniony do kierowania bieżącymi pracami Prokuratorii" - miał napisać Dworczyk.

Konstytucjonalistka: antydatowanie pism jest czymś absolutnie niedopuszczalnym

Do tej kwestii w poranku "Wstajesz i weekend" w TVN24 odniosła się doktor Bogna Baczyńska, konstytucjonalistka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Oceniła, że widzi "bardzo niepokojącą sytuację", jeśli treść maili jest prawdziwa. - Myślę, że została tutaj złamana zasada legalizmu formalnego. Antydatowanie pism jest czymś absolutnie niedopuszczalnym. Druga rzecz, która mnie dosyć mocno niepokoi, to jest to, że mamy do czynienia z sędzią SN, który w jakiś płynny sposób przeszedł z Prokuratorii Generalnej - zwracała uwagę. Przypomniała, że prokuratoria to instytucja, która podlega władzy wykonawczej, czyli nadzorowi premiera.