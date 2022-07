Czarzasty o aferze mailowej: im większą świadomość bezkarności mają ludzie obozu władzy, tym szybciej przyjdzie do nich kara

Czarzasty: Dworczyk bał się ministrów z tego samego rządu

Pytany o to, czy szefowa TK Julia Przyłębska może czuć się bezkarnie, lider Lewicy powiedział, że "im większą świadomość bezkarności mają ludzie obozu władzy, tym szybciej przyjdzie do nich kara". - To będzie pierwszy rząd, to będzie pierwsza ekipa, wobec której nie zostanie zastosowana taka zasada: "my was nie będziemy ruszali, bo my za chwilę możemy coś zrobić niefajnego i wy też nas nie będziecie ruszali". Miarka się przebrała we wszystkich wymiarach - dodał.