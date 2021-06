"Korzystanie z prywatnych skrzynek rzuca światło na dwie kwestie"

Ta sprawa pokazuje pewną lekkość w podchodzeniu do procedur, które w tym przypadku mają kluczowy wymiar dla bezpieczeństwa państwa - mówiła w TVN24 o aferze mailowej doktor Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W piątek wicepremier do spraw bezpieczeństwa, prezes PiS Jarosław Kaczyński wydał oświadczenie , w którym napisał, że "najważniejsi polscy urzędnicy, ministrowie, posłowie różnych opcji politycznych byli przedmiotem ataku cybernetycznego". Dodał, że "analiza informacji pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że został przeprowadzony z terenu Federacji Rosyjskiej".

Politolożka: jako przekaz do wyborców wersja o ataku z Rosji jest bardziej wygodna

Zauważyła, że "pojawiają się różne interpretacje sytuacji związanej z wyciekami". - Poza cyberatakiem jako atak z Rosji pojawia się też interpretacja, że to wycieki z otoczenia kancelarii premiera - mówiła Brodzińska-Mirowska.

Podkreśliła, że "jako przekaz do wyborców ta pierwsza wersja jest bardziej wygodna, niż przyznanie, że są to kwestie niedopilnowania i lekkiego podchodzenia do kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego w kancelarii premiera".