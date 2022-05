Afera hejterska. Sędziowie w Sejmie: KRS awansowała znajomych, członków rodzin, osoby bez doświadczenia

Sędzia Cichocki: grupa "Kasta" była kuźnią kadr dla rządzących

Według niego, spośród 22 sędziów z grupy "Kasta", siedmiu otrzymało "rekomendację skokową" o trzy szczeble. - Jeden z nich, sędzia Rafał Stasikowski, orzeka już w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Sędziowie: Dariusz Drajewicz, Rafał Puchalski i Andrzej Skowron, zajmujący stanowiska sędziów rejonowych, otrzymali rekomendacje KRS do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie: Maciej Nawacki, Paweł Mroczkowski i Łukasz Piebiak otrzymali rekomendacje do awansu do NSA. Wiem, że o awanse do Sądu Najwyższego ubiegają się jeszcze sędziowie Jarosław Dudzicz i Maciej Mitera - ósmy i dziewiąty z tego kręgu - wskazał Cichocki.

O dwa szczeble obecna KRS awansowała z kolei - według niego - sędziów Konrada Wytrykowskiego (awans z sędziego sądu okręgowego do SN) oraz Przemysława Radzika (z sądu rejonowego do sądu apelacyjnego).

Sędzia Starosta: regułą było głosowanie na kolegów

Adwokat Jacek Milczarek z Gorzowa został z kolei - według niego - rekomendowany do NSA. - Jestem z tego samego środowiska, więc wiem, że to był taki przeciętny sędzia rejonowy, więc przeskok z sądu rejonowego, przez adwokata, do NSA jest bardzo duży. Dlaczego tak się stało? Jest to mąż koleżanki Jarosława Dudzicza, członka 'neo-KRS' z aplikacji, Anny Kuśnierz-Milczarek, którą zgłosił Dudzicz na funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie, a ona zgłosiła Dudzicza do "neo-KRS" - mówił Starosta.