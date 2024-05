"Dynamizacja". Co się dzieje w śledztwie w sprawie afery hejterskiej

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu został powołany trzyosobowy zespół do prowadzenia śledztwa w sprawie tzw. afery hejterskiej, ujawnionej w 2019 roku. Śledczy sformułowali postanowienie o przedstawieniu zarzutów Emilii Szmydt, nie zostały one jeszcze jej ogłoszone. To była żona sędziego Tomasza Szmydta, który w poniedziałek poinformował, że poprosił o azyl na Białorusi.