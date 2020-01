Co dalej z aferą hejterską? Sędzia Schab: nadal nie widzę podstaw do postawienia zarzutów

Na obecnym etapie postępowania przedstawienie zarzutów dyscyplinarnych nie znajduje oparcia w materiale dowodowym - oświadczył rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab, odnosząc się do afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Odpowiedział w ten sposób na pytania skierowane do niego przez rzecznika praw obywatelskich.

W poprzednim komunikacie, wydanym 25 października zeszłego roku , rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab stwierdził, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowań wobec sędziów w związku z aferą hejterską. Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar w listopadzie poprosił Schaba o "wskazanie powodów, które sprawiły, że uznał, iż nie zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wymienionych w publikacjach medialnych".

Schab zaznacza w piśmie, że "ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie nie zapadło" i apeluje do rzecznika praw obywatelskich: "O ile Pan Rzecznik dysponuje nieznanymi mi dotychczas dowodami, które po obiektywnym zweryfikowaniu ich, będą mogły stanowić podstawę do przeprowadzenia przeze mnie kolejnych czynności wyjaśniających, niezbędnych dla ochrony praw osób pokrzywdzonych, uprzejmie proszę o ich zaprezentowanie".

Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Oznaczało to zakończenie delegacji do resortu i powrót byłego wiceministra do pracy w sądzie, z którego był delegowany. Piebiak poszedł jednak na urlop, który zakończył się na początku grudnia zeszłego roku. Warszawski sąd okręgowy poinformował 13 grudnia, że sędzia nadal "przebywa na usprawiedliwionej nieobecności" i nie będzie orzekał do czerwca 2020 roku.