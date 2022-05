Rzecznik dyscyplinarny opublikował zeznania sędziego Szmydta w sprawie afery hejterskiej

czytaj dalej

Pod względem militarnym tegoroczna defilada wojskowa w Moskwie z okazji Dnia Zwycięstwa była o wiele mniej widowiskowa niż w poprzednich latach - oceniła w rozmowie z tvn24.pl profesor Agnieszka Legucka, analityczka do spraw Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. - Nie widzieliśmy nic, czym Rosja mogłaby się pochwalić. To pokazuje stagnację rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i dowodzi, że zachodnie sankcje jednak działają - stwierdziła ekspertka. Jej zadniem Władimir Putin swoim przemówieniem chciał uciszyć niepokoje wśród Rosjan, których przestraszyły spekulacje o możliwej powszechnej mobilizacji do wojska.