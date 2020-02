Prokuratura pyta o aferę hejterską. Sędziowie z Iustitii przesłuchani

Afera hejterska w resorcie sprawiedliwości

Po tych doniesieniach Łukasz Piebiak podał się do dymisji. Oznaczało to zakończenie delegacji do resortu i powrót byłego wiceministra do pracy w sądzie, z którego był delegowany. Piebiak poszedł jednak na urlop, który zakończył się na początku grudnia zeszłego roku. Warszawski sąd okręgowy poinformował 13 grudnia, że sędzia nadal "przebywa na usprawiedliwionej nieobecności" i nie będzie orzekał do czerwca 2020 roku.