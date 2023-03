Reporter "Superwizjera" TVN: ja nie miałem żadnego problemu z dotarciem do pani Emilii Szmydt

Rozumiem, że teraz prokurator z Kielc nie będzie miał problemu, żeby odnaleźć Małą Emi. Chyba nie ma publicznie bardziej znanej osoby, która brała udział w tym procederze, niż pani Emilia Szmydt - powiedział w TVN24 reporter "Superwizjera" TVN Grzegorz Głuszak. Komentował decyzję katowickiego sądu, który nakazał prokuraturze powrót do afery hejterskej. Zawiadomienie składał krakowski sędzia Waldemar Żurek, ale prokuratura umorzyła postępowanie.

Jeszcze przed ujawnieniem w sierpniu 2019 roku w mediach tak zwanej afery hejterskiej, zawiadomienie do prokuratury złożył sędzia Waldemar Żurek, jeden z poszkodowanych. "Grupę hejterów" zaobserwował na Twitterze. Jak mówił, Mała Emi "była jedną z tych osób, które ja pierwotnie, jeszcze przed wybuchem afery, wskazywałem jako ten nick, który mnie hejtował".

Żurek relacjonował w rozmowie z TVN24, że już po tym, jak Mała Emi, czyli Emilia Szmydt, się ujawniła, opisała proceder oczerniania sędziów, a jej pełnomocnik wysłał do sędziego przeprosiny procesowe, prokurator umorzył postępowanie, "pisząc w uzasadnieniu, że nie wie, kim jest Mała Emi".

Głuszak: wystarczyło wpisać do internetu Mała Emi

Sprawę komentował we wtorek Grzegorz Głuszak, reporter "Superwizjera" TVN, autor reportażu "Spowiedź Małej Emi. Kulisy afery hejterskiej", który został wyemitowany we wrześniu zeszłego roku. Emilia Szmydt, była już żona sędziego Tomasza Szmydta, po raz pierwszy zdecydowała się wówczas powiedzieć przed kamerą o swojej roli w aferze. Mówiła też, że nie została przesłuchana w tej sprawie.

Głuszak relacjonował, że "nie miał żadnego problemu z dotarciem do pani Emilii Szmydt". - Spotkałem się z nią w Polsce, spotkałem się z nią na Wyspach, więc dla mnie jest to niezrozumiałe, tym bardziej że wystarczyło jeszcze na tamtym etapie, kiedy prokuratura wszczęła śledztwo, wpisać do internetu Mała Emi i natychmiast pojawiało się imię i nazwisko Emilii Szmydt - dodał.