Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Komunikat sądu w sprawie dwóch byłych agentów

"Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawie" - poinformowała sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, odnosząc się do sprawy dotyczącej Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika i dwóch byłych agentów CBA. Początkowo media - w tym my - podawały, że sąd uwzględnił wnioski Kamińskiego i Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności. W późniejszym komunikacie wiceprezes sądu Piotr Maksymowicz wskazał, że "postanowienia w przedmiocie wstrzymania wykonania kary" dotyczą byłych agentów, a nie Wąsika i Kamińskiego.