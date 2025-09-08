Afera jak "scenariusz filmu gangsterskiego", ale "młyny sprawiedliwości mielą powoli"

Stefaniak o aferze GetBack: pośpiech nie jest wskazany Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Prokuratura ocenia, że afera GetBack to jedna z najbardziej skomplikowanych i największych spraw gospodarczych w ostatnich latach.

W sprawie na jaw wychodzą nowe informacje. W poniedziałek reporterzy "Superwizjera" ustalili, że w sprawę włączył się prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Sprawę afery GetBack komentują politycy.

Reporterzy "Superwizjera", autorzy reportażu "GetBack. Miliardy znikają po cichu", Maciej Duda i Łukasz Ruciński ustalili, że Waldemar Żurek żąda pilnej informacji od Dariusza Korneluka, prokuratora krajowego na temat śledztwa wobec kontrolerów NIK, którzy zajmowali się aferą GetBack. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny zapowiedział monitorowanie śledztw w tej sprawie.

To ci urzędnicy NIK kilka tygodni temu ogłosili wyniki kontroli działań Komisji Nadzoru Finansowego i prokuratury w aferze GetBack, w której ponad 9 tysięcy osób straciło łącznie 2,5 miliarda złotych.

Stefaniak: pośpiech nie jest wskazany

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska zapytała o sprawę Jakuba Stefaniaka, zastępcę szefa KPRM. - Jeżeli (prokurator generalny - red.) uważa, że powinien taki nadzór zastosować, to trzymam kciuki, żeby wyjaśnianie tej sprawy przebiegało sprawnie i szybko - skomentował.

- Młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale to nie jest wyścig i to nie jest łapanie pcheł. Tu pośpiech może czasami nie jest wskazany - dodał.

- Tutaj potrzeba analizy merytorycznej, żeby wykluczyć takie zarzuty, że ktoś czegoś nie dopatrzył albo działał na polityczne zlecenie - wskazał Stefaniak.

Joński: afera GetBack jak "scenariusz filmu gangsterskiego"

Sprawę skomentował także Dariusz Joński (KO). - Afera GetBack jest niczym scenariusz do filmu gangsterskiego. Otóż pojawia się władza, która ma na ustach prawo i sprawiedliwość i za czasów tej władzy powstaje piramida finansowa, która ma na celu wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni Polaków - powiedział.

Zauważył, że "ta spółka weszła na giełdę, była bardzo mocno wspierana przez polityków PiS i była bardzo mocno wspierana przez prorządowe media". - Co to oznacza? To oznacza, że wiele ludzi traktowało, że to, co mówią politycy, najważniejsi politycy ówczesnej władzy, było gwarancją, że będą to bezpieczne obligacje - tłumaczył.

- Jak się mleko wylało (...) do akcji wkroczyła prokuratura Ziobry. Prokuratura Ziobry po prostu tę sprawę tuszowała - powiedział Joński.

Kuźmiuk: raporty NIK straciły dla mnie wiarygodność

Zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z PiS raporty NIK "stracił wiarygodność". Poseł przekonywał, że stało się tak w związku z wypowiedziami prezesa Izby Mariana Banasia.

- Przez lata byłem urzędnikiem państwowym, byłem swego czasu wojewodą, marszałkiem. Dla mnie raporty NIK były pomocą w lepszej pracy urzędów, którymi kierowałem. Natomiast niestety to, co zrobił obecnie urzędujący prezes z tą bardzo ważną opisaną w Konstytucji instytucją jest wręcz niewiarygodne - ocenił.

Bocheński: afera GetBack to temat zastępczy

Zdaniem Tobiasza Bocheńskiego (PiS) "istnieje pewna złota zasada rządów Donalda Tuska, że kiedy coś się dzieje niekorzystnego albo krytycznego wobec niego, potrzebny jest temat zastępczy". - Mamy z takim do czynienia - przekonywał.

- My oczywiście tę sprawę traktujemy na poważnie w tym sensie, że uważamy ją za polityczną i za element agendy politycznej rządu - ocenił.

Afera GetBack

Prokuratura Regionalna w Warszawie, która prowadzi główne śledztwo w sprawie tak zwanej afery GetBack - związanej z upadkiem tej spółki windykacyjnej i sprzedażą bezwartościowych obligacji tysiącom osób - podkreśla, że to jedna z najbardziej skomplikowanych i największych spraw gospodarczych w ostatnich latach. Dotknęła ona cały rynek finansowy, w tym banki, giełdy papierów wartościowych, towarzystwa funduszy inwestycyjnych i wreszcie tysiące obligatariuszy i akcjonariuszy.

W sprawie badanych i wyjaśnianych było i jest nadal kilkadziesiąt wątków. Większość z nich wiąże się z wyrządzeniem spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach poprzez podjęcie nieprawidłowych decyzji zarządczych i inwestycyjnych.

W toku prowadzonych postępowań przesłuchano na terenie całego kraju ponad 4,5 tysiąca świadków i zabezpieczono mienie na kwotę ponad 250 milionów złotych. W sprawie odzyskano kwotę ponad 40 milionów złotych, którą przekazano pokrzywdzonemu Capitea S.A. (następcy prawnemu GetBack S.A.), a która została następnie wypłacona obligatariuszom spółki GetBack. Akta wszystkich postępowań dotyczących afery GetBack liczą ponad 10 tysięcy tomów.

