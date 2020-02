CBA przeszukuje mieszkania w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych Banasia

Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia - podał w środę nieoficjalnie portal Onet. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku przekazał w rozmowie z TVN24, że działania prowadzone są w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych Banasia. Pełnomocnik szefa NIK zapowiada złożenie zażalenia na te czynności. - Mieszkanie prezesa NIK chroni immunitet - powiedział w rozmowie z tvn24.pl.

- Mogę jedynie potwierdzić, że na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonują czynności procesowych polegających na przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych, biurowych. Z uwagi na to, że czynności trwają, nie wolno mi udzielić informacji co do osób, u których są przeprowadzane te czynności ani dokładnych adresów, pod których są przeprowadzane - powiedział w TVN24 Paweł Sawoń, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.