"Panie Jarosławie Kaczyński, tego gestu nic nie przykryje"

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Białymstoku poinformował w środę rano, że są prowadzone działania w związku ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli. Jak dowiedział się nieoficjalnie Onet, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do mieszkań Banasia w Krakowie i Warszawie oraz do mieszkania jego córki.

Scheuring-Wielgus: działania służb nie przykryją gestu Joanny Lichockiej

Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus zabrała w obu sprawach głos na konferencji w Sejmie. - Co się dzieje na Nowogrodzkiej [siedzibie PiS - przyp. red.]? Co się dzieje w klubie Prawa i Sprawiedliwości? Jest pożar. Jarosław Kaczyński mówi do swoich ludzi: "Wszystkie ręce na pokład. Nie może być tak, że gest mojej dobrej znajomej przykrywa wszystko, co robimy". I co się dzieje? Mamy zatrzymania, aresztowanie, przesłuchiwanie - wyliczała.