Polska ma zapłacić współtwórczyni Amber Gold ponad sześć tysięcy euro za sześć lat aresztu

Jesteśmy załamani tragiczną stratą ukochanego syna i brata - napisali w oświadczeniu dla magazynu "People" członkowie rodziny Matthew Perry'ego. Aktor, najbardziej znany ze swojej roli w serialu "Przyjaciele", został znaleziony martwy w swojej posiadłości w Los Angeles. Oświadczenie wydali także twórcy kultowego serialu. "To wciąż wydaje się niemożliwe. Jedyne, co możemy powiedzieć, to to, że czujemy się szczęśliwi, że był częścią naszego życia. Był genialnym talentem" – napisali Marta Kauffman, David Crane i Kevin Bright.