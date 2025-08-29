"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być". Aerokluby po śmierci pilota F-16

Major Maciej "Slab" Krakowian, który zginął w katastrofie F-16 w Radomiu na nagraniach archiwalnych Źródło: TVN24

Maszyna rozbiła się w Radomiu w czasie próby do Air Show. Do tragicznego wypadku, w którym zginął pilot maszyny - major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Air Show został odwołany.

Aeroklubu żegnają majora Macieja "Slaba" Krakowiana

Aeroklub Ziemi Mazowieckiej opublikował nagranie z wypowiedziami majora, który wspomina swoje dzieciństwo.

"Jesteśmy zdruzgotani wczorajszym tragicznym wypadkiem samolotu F-16, w którym zginął urodzony w Płocku, pochodzący z Gostynina major pilot Maciej Krakowian. Był wybitnym pilotem wojskowym i przesympatycznym człowiekiem. Latając na pokazach, z wielką pasją i klasą przybliżał nam ten niezwykle ważny zawód pilota myśliwskiego, który na co dzień wykonywał" - czytamy we wpisie.

Jesteśmy zdruzgotani wczorajszym tragicznym wypadkiem samolotu F-16, w którym zginął urodzony w Płocku, pochodzący z...

Aeroklub Warszawski wspomniał majora Krakowiana jako "wyjątkowego człowieka, niezwykle utalentowanego pilota, prawdziwego asa, który swoją pasją i profesjonalizmem inspirował wszystkich dookoła".

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie samolotu F-16 zespołu Tiger Demo Team, w...

Aeroklub z Nowego Targu wspomniał o wymyśleniu dla pilota hasła, które wypowiedział, wlatując w strefę pokazu.

"Wlatując w strefę pokazu powiedział przez radio - 'hucy ale kochom'. Ogarnęła nas fala ciepła, bo to dla niego wymyśliliśmy to hasło. Dla efa i Slaba. F16 Tiger Demo Team huceliście nam w głowach, a dziś robicie to w naszych sercach. Łączymy się w bólu z całym Zespołem i rodziną. Majorze, blue sky" - czytamy.

Wlatując w strefę pokazu na NPL, powiedział przez radio - „hucy ale kochom". Ogarnęła nas fala ciepła, bo to dla niego...

"Nie ma słów, aby wyrazić, jak ogromna jest to tragedia. Odszedł niezwykle utalentowany pilot, człowiek pełen pasji i oddania lotnictwu. Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być" - napisali przedstawiciele Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, pisząc o katastrofie F-16 i śmierci pilota.

🖤 Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku, do którego doszło dziś w Radomiu podczas treningu...

Kondolencje rodzinie złożyły także między innymi aerokluby z Radomia, Częstochowy i Gdańska.

Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie ministerstwa obrony w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Maciej "Slab" Krakowian Źródło: Piotr Polak/PAP

Badają miejsce katastrofy

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W czynnościach bierze udział zespół prokuratorów. Równolegle swoje działania prowadzi zespół Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Na pasie startowym, gdzie rozbił się samolot, ustawiono czerwony parawan. Na miejscu pracują specjaliści w białych kombinezonach, którzy zabezpieczają próbki do badań. Teren wypadku zabezpiecza Żandarmeria Wojskowa.

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu Źródło: PAP/Paweł Supernak

Maszyny, które przyleciały na Air Show, nadal stacjonują na lotnisku. Nad radomskim niebem nie widać większego ruchu. Radomski port lotniczy, jak poinformowały PPL, jest zamknięty do soboty, do godziny 2.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu zaplanowane na weekend zostały odwołane. Organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy za bilety na Air Show w ciągu 14 dni.