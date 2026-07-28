Polska Adwokat Kuczmierowskiego przesłał do sądu wniosek o uchylenie ENA. Powołał się na sprawę Ziobry Oprac. Adam Styczek |

Posiedzenie sądu w Londynie w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego odroczone. Relacja Bartłomieja Ślaka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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"Michał Kuczmierowski przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, stosując się do nałożonych na niego zobowiązań i w spokoju oczekując na zakończenie prowadzonego względem niego postępowania ekstradycyjnego" - przekazał na platformie X adwokat Adam Gomoła.

➡️W imieniu Pana Michała Kuczmierowskiego, b. Szefa RARS, przesłałem do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie wydanego wobec mojego klienta Europejskiego Nakazu Aresztowania.

➡️ Pan Michał Kuczmierowski przebywa na terenie Wielkiej Brytanii, stosując sie do nałożonych… — Adam Gomoła (@antylis) July 27, 2026 Rozwiń Źródło: X

Poinformował, że przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. Przypomniał, że "Wielka Brytania nie należy do UE, zatem utraciła aktualność przesłanka z art. 607a kpk, zgodnie z którą warunkiem stosowania ENA jest podejrzenie pobytu danej osoby na terenie państwa członkowskiego UE".

"Analogiczna sytuacja faktyczna przesądziła niedawno o odmowie uwzględnienia wniosku o ENA wobec Zbigniewa Ziobry” – napisał na platformie X. Przekonywał, że "zakresem wniosku nie objęto nakazu aresztowania obejmującego Wielką Brytanię". "Wniosek uzasadniony jest wyłącznie koniecznością wyeliminowania z obrotu prawnego postanowienia, które jest bezprzedmiotowe" - dodał.

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Śledczy badają sprawę nieprawidłowości w RARS

Michał Kuczmierowski był prezesem RARS między 2021 a 2023 rokiem. W sierpniu 2024 roku Prokuratura Krajowa przekazała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Agencji wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S. - twórcy marki Red is Bad.

Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było wówczas nieznane.

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Prokuratura bada między innymi, czy w RARS - w celu ominięcia procedury zamówień publicznych - nadużywano specjalnych regulacji na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych.

Według śledczych preferencyjnie traktowano niektóre podmioty gospodarcze, akceptowano zbyt wysokie ceny towarów, między innymi agregatów prądotwórczych, maseczek ochronnych i innych towarów przeznaczonych do walki z pandemią COVID-19. Śledczy ujawnili też, że część transakcji RARS zawarła mimo negatywnego stanowiska Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Kuczmierowski zwolniony z brytyjskiego aresztu

Na początku września 2024 roku Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na wniosek polskich władz. Nakaz aresztowania był możliwy na podstawie pobrexitowej umowy między UE i Wielką Brytanią.

Początkowo sąd trzykrotnie odrzucał wnioski obrony, by Kuczmierowski mógł opuścić areszt za kaucją, ale w lutym 2025 roku zdecydował, że może on opuścić areszt w Wandsworth na południowym zachodzie Londynu po spełnieniu kilku warunków, takich jak regularne meldowanie się na komisariacie i opłacenie poręczenia majątkowego.

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10 lutego 2025 roku Kuczmierowski wyszedł z aresztu. W czerwcu tego roku warunki przebywania podejrzanego na wolności zmodyfikowano tak, by mógł on wyjeżdżać do Newcastle. Nie podano jednak, dlaczego taka modyfikacja była potrzebna.

16 lipca Sąd Apelacyjny w Warszawie po raz kolejny oddalił zażalenie na decyzję warszawskiego sądu okręgowego, który nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego Michałowi Kuczmierowskiemu. Gdyby go uzyskał, wówczas po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.