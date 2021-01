Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej apelował do ministra zdrowia, by prawników umieścić w grupie zero

Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie przesłał pod koniec roku pismo do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie uwzględnienia adwokatów w priorytetowej grupie zerowej do szczepień przeciw COVID-19. Resort zdrowia nie wypowiedział się dotąd w tej sprawie. Niedawno do grupy zerowej resort dołączył rodziców wcześniaków.

Trwa akcja szczepień przeciw COVID-19. Jako pierwsi na etapie zerowym mieli być zaszczepieni medycy, pracownicy ochrony zdrowia, a także pracownicy DPS i MOPS. Niedawno do tej grupy zaliczeni zostali także rodzice wcześniaków hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

W kolejnej, pierwszej grupie zaszczepieni mają być między innymi pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, a także nauczyciele.

Argumentami "kontakty z różnymi grupami osób" i stacjonarne rozprawy

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adwokat Mikołaj Pietrzak w piśmie datowanym na 29 grudnia 2020 roku, skierowanym do szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego, zaapelował o rozważenie włączenia tej grupy zawodowej do priorytetowej grupy "zero" przy szczepieniach przeciw COVID-19.

W piśmie argumentował, że codzienne zadania adwokatów związane są z "licznymi kontaktami z różnymi grupami osób". Zwrócił też uwagę, że sytuacja epidemii, która trwa w naszym kraju od marca, wykazała "coraz większe zainteresowanie obywateli potrzebą uzyskania pomocy prawnej". Dodał przy tym, że "nie zawsze jest to możliwe w systemie pomocy zdalnej".

"Najczęściej konieczne jest przekazanie dokumentacji, wymiana korespondencji, osobista rozmowa lub rozmowy, wizyta w sądzie. Istotnym elementem pracy adwokata jest bowiem bezpośrednia styczność z sędziami, prokuratorami czy pracownikami sądów" - wymienia.

Pietrzak przypomniał, że nie każda rozprawa w sądzie może odbyć się zdalnie. "W znaczącej większości rozprawy i posiedzenia przed sądami odbywają się w formie tradycyjnej. Ryzyko zarażenia jest znaczące. Szczególnie narażeni są adwokaci, którzy mają kontakty z osadzonymi w aresztach i/lub zakładach karnych" - argumentował.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę, że niewiele mówimy o tej części społeczeństwa, która pozostaje w takiej izolacji, a ze względu na warunki panujące w ośrodkach odosobnienia i brak możliwości zachowania zalecanych środków ostrożności, "w sposób znaczący wzrasta także zagrożenie dla adwokatów" - napisał dalej dziekan ORA.

Według niego, "zawód adwokata związany jest z niesieniem pomocy prawnej każdemu, kto o nią poprosi", a "odmowa pomocy prawnej z powodu wystąpienia potencjalnego zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 byłaby niezgodna z zasadami etyki wykonywania zawodu". "Dlatego aby móc zapewnić społeczeństwu dostęp do niezakłóconej pomocy prawnej, a adwokatom umożliwić niezakłócone jej udzielanie, proszę o rozważnie wskazanej na wstępie możliwości" - zaapelował Pietrzak.

Ministerstwo Zdrowia do 6 stycznia nie wydało komunikatu o włączeniu adwokatów do grupy "zero".

Zapisy dla chętnych osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne i darmowe.

Autor:akw/kab

Źródło: tvn24.pl