Zdaniem Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, pełnomocniczki aktywistek, które usłyszały zarzuty za wywieszanie tęczowych flag na warszawskich pomnikach, stosowanie uciążliwego zatrzymania nie było uzasadnione. - Doszło do postawienia zarzutu występku znieważenia pomników przedstawiających historyczne postaci, co powinno bezpośrednio wpływać na ocenę długości stosowania zatrzymania w tej sprawie – stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24.

"Zarzuty występku nie uzasadniały stosowania aresztowania"

- Rzeczą kluczową, o której trzeba mówić głośno, jest kwestia czasu trwania zatrzymania. Zgodnie z przepisami to 48 godzin do dyspozycji policji, ale powinien on być adekwatny i proporcjonalny do wagi zarzucanego czynu, ryzyka utrudniania postępowania i konieczności wykonania określonych czynności – oceniła adwokat. – W tej sprawie zarzuty występku, jakie postawiono aktywistkom, nie uzasadniały stosowania aresztowania czy innych środków zapobiegawczych – dodała.