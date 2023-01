Adrianna Otręba i Anna Wilczyńska z nagrodami Stowarzyszenia Dziennikarzy Dla Zdrowia

czytaj dalej

Jerzy Owsiak, prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, mówiąc w "Faktach po Faktach" w TVN24 o atmosferze na dwa dni przed 31. Finałem WOŚP, stwierdził, iż zaangażowanie w tym roku pokazuje, że "chcemy być ze sobą, że jesteśmy ze sobą". - To, co robimy, jest bardzo jasne dla ludzi, cel jest bardzo zrozumiały - dodał. Mówił także o tym, co jest najtrudniejsze w organizowaniu całego przedsięwzięcia, a także o tym, co sprawia, że po ponad 30 latach dalej ma energię do zarządzania tym wydarzeniem.