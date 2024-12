Adnotacje do "wadliwych werdyktów". Bodnar wyjaśnia, gdzie będą

czytaj dalej

Włodzimierz Czarzasty odniósł się w Sejmie do swojego ostatniego pobytu w szpitalu. Przyznał, że hospitalizacja miała związek z miesiącem profilaktyki nowotworów męskich i zaapelował do innych, by regularnie się badali. - Jak się bada, to można być dalej zdrowym - przekonywał.