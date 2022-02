30-latek z Adamowa zmarł podczas interwencji policji. Prokuratura ma wyniki sekcji zwłok mężczyzny

Są wyniki sekcji zwłok 30-latka

Ewa Woźniak z Prokuratury Okręgowej w Koninie poinformowała, że wyniki czwartkowej sekcji zwłok nie wskazały, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 30-latka. - Natomiast lekarz stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, iż zgon zmarłego był wynikiem jakiegokolwiek urazu - zaznaczyła prokurator.

30-latek miał grozić policjantom siekierą

O śmierci 30-latka z Adamowa poinformował w środę młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji. Wiadomo, że do zdarzenia doszło we wtorek po południu, gdy funkcjonariuszy z komisariatu w Kleczewie wezwano do miejscowości Adamowo. - Osoby zgłaszające wskazały dziwnie oraz irracjonalnie zachowującego się obcego mężczyznę. Wcześniej miał on samowolnie wchodzić na ich posesję. Funkcjonariusze odnaleźli go na pobliskiej działce rekreacyjnej. Wezwali karetkę pogotowia, ponieważ 30-latek miał wcześniej zażyć środki odurzające - informował wówczas Borowiak.