Oskarżony o zabicie i zgwałcenie kobiety po 33 latach od zbrodni stanie przed sądem

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan w niedzielę wypowiedział się w kontekście ataku Rosji na położone w Ukrainie, w pobliżu polskiej granicy, Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa. - Gdyby doszło do ataku militarnego na terytorium NATO, spowodowałoby to powołanie się na artykuł piąty Traktatu północnoatlantyckiego, a my wykorzystalibyśmy całą siłę sojuszu NATO w odpowiedzi na to - zapewnił.