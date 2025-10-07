Adam Szłapka zarzucił Bartoszowi Kownackiemu nietrzeźwość. Ten przebadał się alkomatem

Bartosz Kownacki opublikował nagranie, jak bada się alkomatem Źródło: x.com/@KownackiBartosz

Kluczowe fakty: - Czuję alkohol od pana - powiedział Szłapka do Kownackiego na opublikowanym przez posła PiS nagraniu.

W jego dalszej części nagrania okazuje się, od czego zaczęła się wymiana między politykami.

Wtrącił się do niej też wiceminister Jacek Karnowski.

Bartosz Kownacki opublikował w serwisie X nagranie, na którym mówi, że rzecznik rządu i poseł Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka zarzucił mu, że jest pod wpływem alkoholu. Następnie na nagraniu widać Szłapkę, który siedzi w rządowych ławach w Sejmie.

- Pan jest nietrzeźwy. Czuję alkohol od pana - mówi na nagraniu rzecznik rządu i wymachuje dłonią. - Panie marszałku, czuć alkohol od posła Kownackiego - dodał głośniej.

W dalszej części wideo Kownacki mówi, że "teraz będziemy badali to, jaka jest rzeczywistość" i dmucha w alkomat. Badanie - jak pokazano na nagraniu - wykazało 0.00 alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie wiadomo, kiedy poseł nagrał się z alkomatem.

- Panie pośle Szłapka, czekam na przeprosiny - dodał Kownacki.

Wymiana między Kownackim i Szłapką

Z tego samego nagrania dowiadujemy się, od czego zaczęła się wymiana między Kownackim i Szłapką.

Kownacki podszedł do rzecznika rządu i spytał się go, gdzie jest premier Donald Tusk. Szłapka odparł, że "pracuje".

Do wymiany włączył się wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski (KO). - Ty idź do restauracji, z (Dariuszem) Mateckim się napij. Kownacki odparł, że "poseł Matecki nie może pić, bo jest chory".

- Chory? Kaca ma Matecki? - zapytał Szłapka z uśmiechem na ustach. - Nie, ma nowotwór i się z tego nie śmiejcie, odpowiedział Kownacki.

Po dalszej krótkiej wymianie zdań Szłapka wskazał na Kownackiego i powiedział, że jest "nietrzeźwy".

